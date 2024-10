Vinicius Castello se reúne com Lula em Brasília para discutir estratégias para o segundo turno da eleição em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato à prefeitura de Olinda, Vinicius Castello (PT), se reúne nesta quinta-feira (10) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. O encontro visa discutir estratégias para o pleito na Marim dos Caetés. Vinicius embarcou para a capital federal na quarta-feira (9).

“A gente tem uma missão gigantesca que é resgatar Olinda para o seu lugar de protagonismo. O único caminho possível pra isso é mudar”, disse Vinicius.

Castello saiu do primeiro turno com mais de 80 mil votos, correspondendo a 38,75% dos votos válidos, superando Mirella Almeida (PSB), candidata do atual prefeito, Professor Lupércio (PSD), que obteve 62.289 votos (30,02%).

Na última terça-feira (8), o postulante recebeu apoio do PDT na cidade e de Márcio Botelho (PP), que ficou em 4º lugar com 9.989 votos, representando 4,81% do total.

Vinda de Lula a Olinda

Apesar da reunião com Vinicius, o presidente não deve participar da campanha, segundo informações. A decisão de conceder audiência a Vinicius em Brasília é vista como um gesto de apoio simbólico, visando registrar a visita em foto e vídeo. O candidato do PT em Olinda está acompanhado pelos senadores Teresa Leitão e Humberto Costa.

Nesta segunda-feira (9), o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou à CNN que o presidente visitará apenas duas cidades neste segundo turno: Belém e Fortaleza, onde o PT disputará com o PL do ex presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, segundo Padilha, Lula não participará de eventos de campanha, aproveitando suas viagens institucionais para inaugurar obras e gravar vídeos com os candidatos petistas. Além disso, o presidente poderá comparecer em São Paulo para um ato com o candidato a prefeito Guilherme Boulos, do PSOL, que tem o apoio do PT e como vice a ex-prefeita Marta Suplicy.

Em Paulista, PT apoiará candidato do PSDB

Enquanto em Olinda a candidatura do PT caminha para intensificar os apoios e aguarda a chegada do prefeito do Recife, João Campos (PSB), à campanha de Vinícius Castello, a direção executiva do PT de Paulista optou por apoiar o candidato Ramos (PSDB), apoiado por Raquel Lyra no município, na disputa pelo segundo turno. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira (9).

No primeiro turno, o PT paulistense apoiou o candidato Fernando Padilha (PDT). Mesmo com os apoios e presenças constantes de quadros importantes do partido a nível estadual nas campanhas de Recife, Olinda e Jaboatão, além da possível chegada de João Campos (apoiado pelo PT no Recife) ao palanque de Júnior Matuto (PSB), a direção do PT em Paulista optou por apoiar Ramos.

Em nota, a direção municipal do partido justificou o apoio, considerando "histórico recente de denúncia de corrupção" envolvendo o ex-prefeito Júnior Matuto, além de enfatizar a "estagnação do crescimento" do município.

"Considerando o histórico recente de denúncia de corrupção e estagnação do crescimento da cidade,

surge nas urnas um sentimento que aponta para uma alternância de poder que fecha um ciclo político,

podendo apontar numa perspectiva de mudança num médio e longo prazo", diz trecho da nota.

ELEIÇÕES: Qual a idade mínima para ser prefeito?