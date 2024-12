Financiamento Caixa: banco anuncia nova linha para compra da casa própria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a limitação de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), a Caixa lançou, nesta segunda-feira (2), nova linha de crédito imobiliário para pessoas físicas, com taxa de juros pós-fixada anual a partir de 114% do CDI. A nova modalidade vem como alternativa para atender clientes que queiram financiar imóveis acima de R$ 1,5 milhão ou que já tenham financiamento habitacional ativo na Caixa, com prazo para pagamento de até 360 meses.

As condições são válidas para imóveis residenciais novos e usados. No Crédito Imobiliário CDI, a taxa de juros anual será composta por percentual da média diária do índice e partirá de 114% do CDI, variando de acordo com o prazo e relacionamento com o banco. O cliente terá como opção o sistema de amortização SAC, com entrada mínima de 30%.

“Com mais essa opção, a Caixa exerce papel fundamental na ampliação das fontes de recursos para o crédito imobiliário, colaborando com a diversificação das possibilidades de financiamento por meio de recursos livres do banco”, diz o presidente do banco, Carlos Vieira.

NOVA MODALIDADE

Como a modalidade se enquadra no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), não é possível a utilização dos recursos do FGTS.

Atualmente, o banco dispõe de duas fontes de recursos para financiamento da habitação, que são o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e o Fundo de Garantia (FGTS). Para essas fontes de recursos, a Caixa oferece modalidades de financiamento habitacional voltadas a imóveis novos e usados, aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio e para reforma e ampliação.

Esta nova modalidade será lastreada com recursos livres do banco e inicialmente destinada ao financiamento de imóveis prontos. "A Caixa estuda constantemente medidas que visam ampliar o atendimento da demanda de financiamentos habitacionais, inclusive participando de discussões junto ao mercado e Governo, com o objetivo de buscar novas soluções que permitam expansão do crédito imobiliário no país, não somente pela Caixa, mas também pelos demais agentes do mercado", diz, em nota, o banco.

FINANCIAMENTOS VIA CAIXA

Em 2024, a Caixa concedeu, até outubro, R$ 185 bilhões em crédito imobiliário com recursos do Poupança e do FGTS, o que representa um crescimento de 21% em comparação com o mesmo período de 2023. Este valor corresponde a mais de 680 mil financiamentos, que impactaram cerca de 2,7 milhões de brasileiros. O banco tem 68% do mercado.

Desde o dia primeiro de novembro, para as pessoas físicas, a Caixa reduziu o financiamento para aquisição de imóveis ou construção individual, com valor de avaliação ou compra e venda limitado a R$ 1,5 milhão e para clientes que não possuam outro financiamento habitacional ativo com o banco. A cota máxima de financiamento admitida será de até 70% do valor do imóvel, com sistema de amortização SAC, e de até 50% com sistema PRICE, para novos contratos.