Como acalmar o pet com medo dos fogos? Confira 5 dicas

Com a chegada de datas festivas, como o Natal e Ano Novo, é comum que os animais de estimação se sintam intimidados pelos fogos de artifício.

Para muitos, o estrondo e as luzes podem causar estresse, medo e até mesmo problemas de saúde, como fobias.

Por isso, é fundamental que os tutores estejam atentos às necessidades de seus pets e adotem medidas preventivas para garantir o bem-estar deles.

Por que os animais sentem medo do barulho?

Os fogos de artifício são um dos principais causadores de desconforto para cachorros e gatos.

A médica veterinária Priscila Leite explicou, em entrevista ao Jornal do Commercio, que “os pets têm mais captação de sons do que os nossos ouvidos, com mais células que captam os sons. Qualquer barulho para eles é muito mais alto do que para nós.”

Como prevenir o estresse dos animais durante os fogos

1. Use faixas para conforto, mas com cuidado

Uma técnica que pode ajudar a acalmar os pets é o uso de amarrações com faixas, que geram uma sensação de segurança.

Apesar de não ter comprovações científicas, o uso das faixas não causam problemas ao animais desde que “Se quiser testar, teste, mas sempre pensando na saúde do pet”, aconselha Priscila.

Priscila Leite é médica veterinária, professora e coordenadora do curso de Medicina Veterinária na UniNassau. - Cortesia

2. Evite oferecer água quando o pet estiver muito nervoso

Durante momentos de estresse, como o estouro de fogos, um erro comum é oferecer água ao pet para acalmá-lo.

Segundo Priscila, essa prática pode ser perigosa. "O animal pode engasgar e isso agrava o desconforto. É melhor esperar que ele se acalme antes”, alerta a veterinária.

Também é importante lembrar que tranquilizantes caseiros ou remédios comprados sem precrição não deem ser oferecidos aos animais, pois podem causar mais problemas.

3. Prepare um ambiente confortável e seguro

Para minimizar o impacto do barulho, crie um local tranquilo onde o pet se sinta protegido. “O ideal é colocá-lo em um espaço que ele já conhece, com sua cama, comida e água. Isso ajuda a oferecer mais segurança”, explica Priscila.

Além disso, mantenha o local afastado do barulho e, se possível, abafe o som com música relaxante ou ventiladores.

4. Fique atento aos sinais de desconforto

Durante as festividades, é importante monitorar o comportamento do pet. Respiração ofegante, arfar excessivo ou desorientação são sinais de estresse elevado.

Priscila destaca que, em casos mais graves, como convulsões, o tutor deve buscar ajuda profissional imediatamente.

5. Evite exposição ao barulho excessivo

Muitos tutores buscam "acostumar" o animal com o barulho dos fogos antes das festas, mas esse pode não ser o caminho ideal.

Deixar que o animal participe de momentos festivos já é suficiente. Isso porque, expor o cão ou o gato a barulhos altos pode ter o efeito rebote.

“Qualquer barulho é muito mais alto para eles. Expor o pet ao som dos fogos só aumenta o desconforto e pode gerar fobia, o que é bem pior”, diz a veterinária.

Quando buscar ajuda profissional?

Mesmo tomando precauções, é fundamental monitorar o comportamento dos animais durante as celebrações. Priscila orienta que os tutores fiquem atentos a sinais como respiração acelerada, arfar excessivo ou desorientação.

“Se ele apresentar sintomas mais exacerbados, como convulsões, o ideal é não tentar nada em casa. Corra para um médico veterinário de plantão, que estará apto a cuidar do seu pet”, finaliza a especialista.

CONFIRA NO VÍDEO: médica veterinária dá dicas para proteger os pets dos fogos