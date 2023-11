Sport x Atlético-GO: Onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B hoje (10/11)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em jogo com cara final de Copa do Mundo, Sport e Atlético-GO se enfrentam na noite desta sexta-feira (10), pela antepenúltima rodada da Série B. O duelo acontecerá às 21h30, na Ilha do Retiro, com transmissão exclusiva do Premiere.

Restando apenas três rodadas para o fim do Brasileirão, todo jogo tem ares de decisão. As duas equipes estão fazendo um duelo à parte na luta pelo tão sonhado acesso.

Separados por apenas uma posição, os goianos ocupam o quarto lugar, com 60 pontos. Os pernambucanos, que saíram do G4 na rodada passada, estão no encalço, em quinto, com 59.

"É um jogo decisivo. Não tem desespero algum. Jogamos dentro da nossa casa, onde somos muito fortes com o apoio do torcedor, que a gente sabe que vai estar lá. E a gente sabe que o campeonato se estreitou. A gente tem que ter êxito pra seguir com nosso objetivo e a gente vai fazer das tripas corações pra sair com a vitória", disse Diego Souza.

O Leão busca a reabilitação após duas derrotas consecutivas fora de casa, mas deve contar com mais um recorde de público na Ilha do Retiro. Mais de 22 mil ingressos já haviam sido vendidos de maneira antecipada para o "jogo de seis pontos".

De acordo com os sites de estatísticas, o Sport precisa somar mais sete pontos dos nove em disputa para carimbar o acesso. Além do Atlético-GO, o time do técnico Enderson Moreira ainda enfrentará o líder Vitória, fora de casa, além do Sampaio Corrêa, no Recife.

Para o duelo desta noite, o treinador rubro-negro terá reforços de peso. Os volantes Fábio Matheus, Felipe e Ronaldo Henrique voltam de suspensão e aparecem como opção para o meio de campo. Por outro lado, o zagueiro Sabino e o meia Alan Ruiz seguem como dúvida.

"Para quem não está envolvido em tudo que está acontecendo, vai ser um dos melhores jogos do campeonato, porque a gente tem o melhor returno, o melhor ataque, e eles têm o segundo melhor ataque. Temos o artilheiro (Gustavo Coutinho) e eles têm o vice-artilheiro (Vagner Love). Expectativa é de um grande jogo. Estamos brigando ponto a ponto, então são os nossos concorrentes diretos", disse o técnico do Atlético-GO, Jair Ventura.

Sport joga contra o Mirassol pela Série B do Brasileiro - Jailton Jr./JC Imagem

ONDE ASSISTIR - SPORT X ATLÉTICO-GO:

Premiere e Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES: SPORT X ATLÉTICO-GO

SPORT: Dênis; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho; Fabrício Daniel, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

ARBITRAGEM: SPORT X ATLÉTICO-GO

ÁRBITRO: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ)

Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ) BANDEIRINHA 1: Luiz Cláudio Regazone (RJ)



Luiz Cláudio Regazone (RJ) BANDEIRINHA 2: Thiago Rosa de Oliveira (RJ)



Thiago Rosa de Oliveira (RJ) VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B 2023: