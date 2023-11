Pernambucano 2024 define formato e tem data para abertura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Campeonato Pernambucano 2024 já tem formato definido. Após arbitral realizado nesta segunda-feira (13), na sede da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), ficou definido que o modelo da competição estadual, que teve o Sport como campeão em 2023.

Com os representantes dos 10 clubes que irão disputar a competição, foi definido que o Campeonato Pernambucano começará na primeira quinzena do mês de janeiro e terminará na primeira semana do mês de abril. A abertura será no dia 10 de janeiro.

Modelo de disputa do Pernambucano 2024

A primeira fase será em turno único, com os dez times da disputa. Ao todo, serão nove rodadas.

Os dois melhores colocados avançam diretamente às semifinais. Os dois últimos colocados serão rebaixados para Série A2 de 2025.

O 3º enfrenta o 6º e o 4º joga contra o 5º, em jogos no formato de ida, na segunda fase, para saber quem avança para a semifinal. O empate leva a decisão aos pênaltis.

A novidade de 2024 é que as semifinais serão disputadas em partidas de ida e volta, assim como na final do Campeonato Pernambucano. O time que fizer a melhor campanha até a final terá a vantagem de receber o último duelo em sua casa. Em 2023, tanto as quartas de final como as semifinais ocorriam em jogo único.

Equipes que jogam o Pernambucano 2024

Confira as equipes participantes: Afogados, Central, Maguary, Náutico, Retrô, Salgueiro, Santa Cruz, Sport, Petrolina e Porto.