Bruno Rodrigues acumulará presidências do Santa Cruz e do Ceasa: 'não compromete eficiência dos serviços'

Aclamado presidente do Santa Cruz Futebol Clube no último domingo (12), o ex-deputado federal Bruno Rodrigues afirmou que seguirá na presidência da Ceasa, cargo que ocupa desde julho de 2021.

"Entendo que o acúmulo das duas presidências não compromete a eficiência dos serviços que prestarei, já que haverá respeito ao expediente funcional, sem sobreposição de horários que, aliás, são compatíveis em ambos os cargos", disse Bruno com exclusividade ao blog de Jamildo.

O gestor, a propósito, já cumpria expediente no Centro de Abastecimento na manhã desta segunda-feira (13).

Ele afirmou que, historicamente, outros presidentes do time coral mantiveram suas atividades profissionais enquanto exerceram suas funções na administração do clube.

Candidato único na eleição tricolor, Bruno Rodrigues foi aclamado presidente do Santa Cruz ontem, no Arruda. O vice do executivo será Marco Benevides. A posse deve ocorrer nos próximos dias.

"Vamos profissionalizar o clube com a contratação de equipe de profissionais e implantação de ferramentas de gestão", afirmou o novo presidente do time.

Segundo maior Ceasa do país

Bruno Rodrigues revelou que deseja transformar o Ceasa Pernambuco no segundo maior Centro de Abastecimento do país. Atualmente, o equipamento é considerado o quarto maior.

“Essa ampliação do nosso parque é um sonho antigo, mas que acredito que conseguiremos tirar do papel no próximo ano. Vamos passar a ser o segundo maior do Ceasa do Brasil em volume e movimentação de cargas. Com essa ampliação, passaremos rapidamente a ser o segundo maior do Brasil”, previu o gestor.

De acordo com Bruno, a administração do centro tem contado com apoio do Governo de Pernambuco.

"É um apoio de mão dupla. A governadora Raquel Lyra não tem minimizado esforços para nos atender em todos os nossos apelos, quando precisamos do governo do estado", contou.