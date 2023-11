Com 60% dos votos, Bruno Becker é eleito presidente do Náutico para o biênio 2024-2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na noite deste domingo (12), Bruno Becker foi eleito o novo presidente do Náutico para o próximo biênio 2024-2025.

O candidato de oposição pela chapa "Todos pelo Náutico" recebeu 934 votos, correspondente a 60,3% das escolhas válidas.

Ele superou de Alexandre Asfora, que recebeu 615 votos, equivalente a 39,7%. Ao todo, 1.549 sócios alvirrubros compareceram à eleição. 3.794 sócios estavam aptos a exercer o direito democrático de votação.

URNA 1:

Bruno Becker: 157 votos

157 votos Alexandre Afora: 104 votos

URNA 2:

Bruno Becker: 151 votos

151 votos Alexandre Afora: 119 votos

URNA 3:

Bruno Becker: 136 votos

136 votos Alexandre Afora: 90 votos

URNA 4:

Bruno Becker: 151 votos

151 votos Alexandre Afora: 110 votos

URNA 5:

Bruno Becker: 161 votos

161 votos Alexandre Afora: 90 votos

URNA 6:

Bruno Becker: 178 votos

178 votos Alexandre Afora: 102 votos

Vale lembrar que Bruno Becker terá a jornalista Tatiana Roma como vice-presidente, a primeira mulher na história a exercer um cargo no poder executivo no futebol pernambucano.



"Estou feliz, sabendo que podemos fazer mais pelo clube e é isso que eu pretendo daqui pra frente. Temos muito o que fazer e o trabalho começa agora. Temos dois anos pela frente pra reerguer o Náutico", comentou Taiana Roma.

Em relação ao Conselho Deliberativo, como só houve uma chapa inscrita, houve aclamação da chapa "Conselho de todos, independente, pela profissionalização e modernidade".

O grupo será formado por Roberto Pimentel e Roberto Selva, Paulo Monteiro, Márcio Borba, Ivan Pinto da Rocha e Cláudio Menezes. Eles ficarão no cargo pelo próximo quadriênio 2024-2027.

PERFIL DE BRUNO BECKER:

Aos 49 anos, Bruno Becker é advogado e foi diretor jurídico e vice-presidente jurídico do Náutico na gestão de Edno Melo. Em 2021, ele disputou as suas primeiras eleições contra Diógenes Braga e foi derrotado, ficando em segundo lugar.

Na disputa deste ano, Becker não lançou chapa única, apoiando Aluísio Xavier. Com a impugnação do até então candidato, ele assumiu a cabeça de chapa de maneira provisória. Mesmo com a reversão na justiça, o grupo decidiu mantê-lo como nome principal na cédula.

Bruno Becker comandará o Náutico durante o biênio 2024-2026 - JAILTON JUNIOR/JC IMAGEM

AS MISSÕES DE BRUNO BECKER NO NÁUTICO:

Bruno Becker tem como principais missões da sua gestão colocar o Náutico novamente na Série B, após a campanha vexatória nesta temporada, na qual o Timbu sequer chegou a fase de mata-mata.

Além disso, a pauta da SAF também é tida como prioridade máxima. Em setembro, o clube recebeu uma proposta de R$ 970 milhões para a venda de 90% das suas ações. Os interessados são um grupo de investidores do ramo imobiliário e empresários ligados ao futebol.

A proposta ainda não tem caráter oficial, sendo assim uma oferta não vinculante. Ou seja, não houve tratativas relativas à forma de pagamento e regras de ajustes de preço.

NOVO TÉCNICO JÁ ESTÁ CONTRATADO:

Em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o novo diretor de futebol do Náutico revelou em primeira mão que o novo técnico para a temporada 2024 já está contratado. Sem revelar o nome, a expectativa é que ele seja anunciado ainda nesta semana.

"É um técnico com grande experiência no futebol brasileiro e que vai agradar muito à exigente torcida alvirrubra. Ele não tem passagem pelo futebol pernambucano, mas tem um currículo vencedor e que vai nos ajudar muito no ano que vem", explicou.