Santa Cruz informa saída de meia Willie antes mesmo da estreia; Arruda passará por vistoria

Por meio das redes sociais, O Santa Cruz informou a saída do meia Willie. O jogador nem chegou a fazer a estreia pelo clube. Ele foi relacionado para os jogos contra Sport e Flamengo de Arcoverde, mas não foi utilizado.

O motivo oficial da saída de Willie é que ele apresentou problemas pessoais. A saída foi em comum acordo entre o jogador e o Santa Cruz.

Contudo, segundo informações iniciais do GE, e confirmadas pelo repórter Leonardo Bóris, da Rádio Jornal, Willie foi dispensado por conta de um ato de indisciplina. Ele teria dado um soco em outro atleta durante treino. Assim, não havia mais clima para o jogador, que teve o contrato desfeito.

Willie tem 30 anos e passou por clubes como Vasco, América-MG, Atlético-GO, Ceará e CRB.

Arruda passará por vistoria

Na quinta-feira (25), a Polícia Militar de Pernambuco fará vistoria no Arruda para que haja a liberação do estádio para o restante dos jogos do Campeonato Pernambucano. Lembrando que o local só será liberado caso as exigências da PM sejam cumpridas. Lembrando que o Arruda está atualmente interditado após não apresentar os laudos completos. Apesar disso, o estádio recebeu duas partidas do Pernambucano, contra Maguary e Flamengo.

Por conta disso, o jogo contra o Retrô foi adiado. a partida seria nesta quarta-feira (24). Caso o Arruda seja liberado, o primeiro jogo já seria o clássico contra o Náutico, no sábado (27). O duelo seria com torcida única uma vez que a Federação Pernambucana de Futebol determinou torcida única em clássicos após as cenas de violência no clássico entre Sport e Santa Cruz, no último sábado (20).