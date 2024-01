Santa Cruz: Vistoria nesta quinta-feira (25) será crucial para liberação do Arruda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Santa Cruz tem uma verdadeira decisão nesta quinta-feira (25). Mas calma, torcedor. Não se trata de um jogo do Campeonato Pernambucano. Na verdade, a "decisão" diz respeito ao Arruda, que está interditado e pode ser liberado amanhã. Segundo o repórter Leonardo Bóris, da Rádio Jornal, a Polícia Militar de Pernambuco deve fazer uma vistoria no estádio para checar se houve as melhorias sugeridas. Caso esteja tudo ok, o Arruda poderá voltar a receber jogos.

Lembrando que o Arruda foi interditado após ato da Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE). O argumento é que o estádio não apresentou os laudos completos de segurança. Assim, o duelo contra o Retrô, que seria nesta quarta-feira (24), foi marcado para o dia 15 de fevereiro, às 20h.

O adiamento causou enorme contestação por parte de outros clubes. Contudo, a Federação Pernambucana de Futebol deu poucos ouvidos e seguiu com o ato.

O clube que mais protestou foi o Náutico, adversário do Santa Cruz no clássico deste sábado (27), no Arruda. O Timbu alega que o Tricolor foi beneficiado já que os alvirrubros jogaram hoje contra o Central, em Caruaru.

Ouça o boletim do Santa Cruz na Rádio Jornal

E se o Arruda não for liberado?

Contudo, uma questão envolve o clássico de sábado. O que acontece se o Arruda não for liberado? A resposta dessa pergunta é uma grande dúvida já que nem mesmo a FPF colocou uma alternativa para isso. Lembrando que esse clássico obrigatoriamente terá torcida única por decisão da federação. A medida foi tomada após a série de violência no clássico entre Sport e Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. No dia, várias cenas de brigas foram registradas nas redes sociais, causando enorme apreensão entre torcedores e autoridades.