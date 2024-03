Vagas no estacionamento da Arena Pernambuco esgotam e torcida do Sport deve passar por perrengue

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A torcida do Sport começou a chegar na Arena Pernambuco, para se acomodar antes do jogo contra o Santa Cruz, que acontece na tarde deste sábado (16/03), pela volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. Porém, os torcedores terão pela frente mais um problema, além do forte trânsito, que já está caótico: estacionamento.

Segundo informações do repórter da Rádio Jornal, João Victor Amorim, quase todos os setores do estacionamento estão lotados, restando algumas vagas apenas para a parte azul, que fica no local. Em entrada ao vivo na Rádio Jornal, o narrador Aroldo Costa reforçou a informação e disse que há muitas filas nos arredores do estádio.

Outra questão apontada por Alexandre é que a movimentação começou bem cedo na Arena de Pernambuco. Desde 11h da manhã já havia torcedores chegando ao estádio.

Na última quinta-feira (14), o clube pernambucano havia iniciado as vendas para a torcida adquirir o vale do estacionamento para a partida, com valor promocional de 20 reais, porém ressaltando que não havia mais nenhuma no subsolo, devido ao rápido esgotamento.

Recorde de público

Hoje, a Arena de Pernambuco vai receber o seu maior público na história. Cerca de 45 mil ingressos foram vendidos.