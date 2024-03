Sport consegue efeito suspensivo e poderá ter torcida em jogos da Copa do Brasil e Copa do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sport aguarda julgamento do Pleno do STJD

O Sport conseguiu efeito suspensivo da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva no caso do ataque ao ônibus do Fortaleza, em fevereiro. O Leão foi punido com oito jogos sem torcida, R$ 80 mil de multa e veto a torcida visitante enquanto durar a pena.

Lembrando que esse efeito suspensivo não vale para a partida contra o Náutico, nesta quarta-feira (20), pela Copa do Nordeste. O jogo será sem torcida, na Arena de Pernambuco.

A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Blog do Torcedor junto ao departamento jurídico do clube. A decisão do efeito suspensivo vale até o julgamento do recurso do Sport junto ao STJD.

O Sport foi julgado no STJD devido ao ataque contra ônibus do Fortaleza, após a partida da Copa do Nordeste, na madrugada do dia 22 de fevereiro. O confronto ocorreu na Arena de Pernambuco, mas o ataque foi na BR. Na ocasião, seis jogadores ficaram feridos em ataque com pedras e bombas.

Sport aguarda julgamento do Pleno



Com a liberação da torcida, o Sport agora aguarda com um pouco mais de "tranquilidade" o julgamento do Pleno do STJD, que irá analisar o recurso do Leão contra a pena sofrida na 4º Turma da Comissão Disciplinar do tribunal.

Ainda não há data para esse julgamento, mas o Sport trabalha para que ele ocorra da maneira mais ágil possível. Um dos argumentos rubro-negros é que a Polícia Civil conseguiu identificar os primeiros suspeitos do ataque, o que poderia ajudar a reduzir a pena.