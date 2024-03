Novorizontino tenta comprar Chico, mas Sport não aceita e quer zagueiro em abril

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cria da base do Sport, Chico é um dos destaques da campanha do Novorizontino no Paulistão 2024

O Sport está irredutível sobre o retorno do zagueiro Chico em abril. O Leão acionou a cláusula de retorno no contrato de empréstimo do jogador junto ao Novorizontino. O clube do interior de São Paulo até demonstrou interesse em comprar o prata da casa do time rubro-negro, mas não encontrou facilidade por parte da equipe pernambucana.



No Novorizontino, Chico é comandado pelo técnico Eduardo Baptista. Lá, disputou 12 partidas e foi titular em todas. A equipe ainda conta com outros ex-jogador do Sport. Como, por exemplo, o lateral-direito Raul Prata e o volante Willian Farias, além, claro, do treinador.

"Estamos trabalhando para tentar manter, o atleta está feliz, está bem. Mandamos para o Sport para ofertar um valor para que possamos adquiri-lo, fazer a compra de percentuais, mas não está fácil porque a carência está grande, ainda mais zagueiro canhoto", disse o presidente do Novorizontino, Genilson Richa, em entrevista ao GE.

Chico tem contrato com o Sport até o fim do ano de 2025. O retorno dele ao Leão se deve pelo fato de que o técnico Mariano Soso conta com poucas opções no elenco para o setor. Atualmente, só tem disponível os titulares Alisson Cassiano e Luciano Castan.

Recentemente, o Sport acertou a rescisão do contrato com Sabino, perdeu Renzo após uma lesão grave no joelho e Rafael Thyere tem sofrido com seguidas lesões musculares. Assim, o Leão não pensou duas vezes em solicitar o retorno do zagueiro e cria das categorias de base.