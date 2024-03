STJD retifica efeito suspensivo do Sport e aponta que metade da pena já foi cumprida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em novo despacho feito, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) retificou a punição ao Sport pelo caso de ataque de organizada ao ônibus do Fortaleza, ocorrido em fevereiro, após partida entre as duas equipes pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco. O entendimento é o Leão já cumpriu metade da pena de 8 jogos sem torcida em competições da CBF. Até então, esse número estava em dois - jogos contra Murici (Copa do Brasil) e Náutico (Copa do Nordeste).

Assim, ainda faltariam 4 jogos a cumprir de punição. Contudo, o Sport entrou com efeito suspensivo e teve sucesso, tendo a sua torcida liberada enquanto aguarda o recurso do tribunal. Ainda não há data para o julgamento do recurso no Pleno.

"Sem maiores digressões, fato é que não obstante os pontos e contrapontos rapidamente colocados, o Recorrente já cumpriu metade da pena – 04 (quatro) partidas e, preenche os requisitos autorizadores do presente pedido efeito suspensivo na forma do CBJD (arts.147-A e B) e da Lei Pelé 9.615/98 (art.53 e seg.)", escreveu Bevilacqua em sua decisão.

O vice-presidente do STJD, Felipe Bevilacqua, também retificou o efeito suspensivo, ressaltando que as organizadas seguem proibidas no estádio e que o local normalmente destinado a elas seja utilizado para expor mensagens de paz. Esse texto não havia sido dado anterioramente.

Lembrando que o Sport foi punido pelo STJD com oito jogos sem torcida, R$ 80 mil de multa e veto a torcida visitante enquanto durar a pena. O cumprimento dessa pena já ocorreu contra Altos, Trem, Murici e Náutico, sendo que os dois primeiros foram fora de casa. Por conta disso, houve uma confusão, com alguns acreditando que as partidas contra Trem e Altos não contariam. O STJD, contudo, teve um entendimento diferente.

Ataque ao ônibus do Fortaleza

O caso que provocou a punição do Sport gerou repercussão nacional após seis jogadores do Fortaleza ficarem feridos durante ataque da organizada do Leão com pedras e bombas. No julgamento, o STJD entendeu que apesar do caso ter ocorrido longe do estádio, o Sport era o culpado, enquadrando o clube no artigo 213, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

O Sport espera reduzir essa pena de oito jogos com o recurso. Para isso, conta com o argumento de que a Polícia Civil já agiu para identificar e prender os possíveis suspeitos do ataque.