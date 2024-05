De olho no Ypiranga, Náutico terá semana cheia de preparação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a primeira vitória na Série C, o Náutico retorna aos Aflitos - no próximo sábado (4) - com moral diante da torcida para a caminhada pelo acesso à Segunda Divisão do futebol brasileiro. O Alvirrubro encara o Ypiranga pela 3ª rodada.

No último sábado (27), o Timbu bateu o ABC por 3 a 0, no Frasqueirão, encerrando um jejum de oito jogos sem vencer e um tabu de sete anos sem vencer o clube potiguar em Natal.

A missão, agora, é derrubar uma das equipes que teve um bom início na Série C. O Ypiranga soma duas vitórias nas duas rodadas da competição e chegou à compartilhar a liderança da tabela com o Athletic Club.

Destaque do Náutico na vitória diante do ABC, o volante Marco Antônio celebrou o triunfo no último sábado, mas já volta as atenções ao clube do Rio Grande do Sul.

"O jogo contra o Ypiranga será outra batalha dificílima. Sabemos que não teremos jogo fácil. Com certeza teremos que trabalhar duro durante a semana para conquistar mais três pontos", ressaltou.

Confira a programação do Náutico até o jogo deste sábado:

Segunda-feira (29) - 15h - CT Wilson Campos

Terça-feira (30) - 9h - CT Wilson Campos

Quarta-feira (1) - 9h - CT Wilson Campos

Quinta-feira (2) - 15h - Aflitos

Sexta-feira (3) - 9h - CT Wilson Campos

Sábado (4) - 17h - Náutico x Ypiranga-RS - Aflitos

Com ou sem torcida?

O Náutico volta a receber público nos Aflitos neste sábado (4), mas ainda mediante à punição do STJD. Com isso, será autorizado a entrada apenas de mulheres (de todas as idades), crianças com até 14 anos (até 7 anos não paga ingresso), e pessoas com deficiência.

Classificação da Série C atualizada: