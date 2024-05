Náutico acerta a contratação de Andrey, ex-Avaí para disputar da Série C

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico acertou a contratação do meia Andrey, ex-Avaí para disputar a Série C. Aos 22 anos, o jogador chegará ao Recife nesta segunda-feira (29), para assinar o contrato.

Cria da base da equipe catarinense, o atleta possui vínculo com sua equipe formadora até dezembro de 2025, atuando apenas em sete partidas e marcando um gol, porém perdeu espaço com o técnico Eduardo Barroca, demitido na última sexta (26).

Canhoto e podendo atuar nas pontas, em 2023, Andrey se destacou ao disputar 33 jogos, entre a Copa Santa Catarina, Campeonato Catarinense e Série B, marcando três gols e distribuindo sete assistências.

De olho no mercado

Buscando mais reforços para o restante da temporada 2024, o Náutico deve contratar mais duas peças para o elenco, iniciando com mais força a procura de um ponta para reforçar o ataque. As negociações devem estreitar no próximo dia.

Próximo jogo do Náutico



O Timbu entrará em campo no próximo sábado (04/05), para encarar o Ypiranga-RS pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O confronto acontecerá nos Aflitos, sendo o último jogo do Náutico cumprindo a suspensão do STJD, tendo apenas mulheres, crianças, idosos e PCDs nas arquibancadas do estádio.

