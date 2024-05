Sport ganha reforço para jogo contra Coritiba pela Série B

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O técnico Mariano Soso ganhou um reforço no Sport para o jogo contra o Coritiba pela Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Alan Ruiz, que estava no departamento médico por causa de uma leve lesão na coxa. Ele foi liberado pelo departamento médico e viajou para encontrar a delegação rubro-negro no Paraná.



Depois da derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonto, o time rubro-negro não voltou para o Recife e viajou direto para o local do próximo jogo na temporada.

O Leão encara o Coritiba após as vitórias sobre o Amazonas e Vila Nova, respectivamente. A partida acontece nesta sexta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no estádio Couto Pereira.

Alan Ruiz é titular absoluto no Sport de Mariano Soso. Ele não joga desde o jogo contra o Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste no dia 10 de abril.

Como tem sido característica, Soso não deve mudar a postura do time rubro-negro. A provável escalação do Sport é com Caíque França, Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán, Felipinho, Felipe, Fabrício Domínguez, Lucas Lima, Titi Ortíz (Alan Ruiz), Romarinho e Gustavo Coutinho.