Náutico quer aproveitar tempo livre para engrenar trabalho de Mazola

De folga forçada na rodada da Série C, o jogo contra o Ypiranga-RS foi adiado por conta das chuvas que afetam o Rio Grande do Sul, o Náutico quer aproveitar o tempo livre para engrenar o trabalho de Mazola Júnior. O treinador até agora só venceu uma partida em quatro jogos disputados e ainda procura um modelo de jogo ideal para a equipe.

Desde que Mazola chegou, a sequência de jogos exigiu muito do Timbu. De cara, duas decisões, contra Sport e Bahia, por Pernambucano e Copa do Nordeste. Derrotas que eram aceitáveis dado o contexto de maior investimento por parte dos adversários. Os jogos, contudo, exigiram uma certa celeridade no trabalho de Mazola para deixar o time em um nível competitivo mais alto, o que provocou alguns pulos de etapas.

Ao passo disso, Mazola ainda teve que enfrentar outras questões como a mudança no elenco, com saídas e chegadas de jogadores, além de alterações no departamento de futebol do clube, com a saída de ítalo Braga e Eduardo Henriques, e a chegada de Betão como diretor técnico.

Em meio a tantas mudanças, Mazola ainda teve que encarar um mal início na Série C, com o empate em casa contra o São Bernardo. O trabalho poderia ficar mais pressionado, mas o Timbu obteve uma importante vitória fora de casa, contra o ABC, e conseguiu o primeiro momento de paz com o novo técnico.



Chance de usar reforços



Agora, com mais tempo, Mazola poderá dar sua cara e focar na sequência de jogos do Alvirrubro. De cara, dois jogos fora de casa, contra Ferroviária, no dia 12 de maio, e contra o Volta Redonda, no dia 18. Para esses jogos, o Náutico poderá ter reforços para qualificar o time, como Bruno Mezenga, Marcos Carvalho e Andrey. O período sem jogos também foi importante para adaptar melhor os novos jogadores.

"A gente vem de uma vitória importante, com evolução no trabalho do Mazola e a gente iria ter oportunidade de pegar uma equipe que performou bem e poderia ser um jogo de liderança. A gente teve uma boa semana e estaríamos preparados, mas acho que é o momento de ver o copo mais cheio do que vazio. Nesse cenário com as chegadas de Bruno (Mezenga), Marco (Carvalho) e Andrey, isso permite o Mazola trabalhar mais com essas peças que ele tem à disposição”, explicou o executivo Léo Franco, ponderando sobre o período parado como uma oportunidade de aprimoramento.