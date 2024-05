Resultado de Botafogo x Bahia hoje (5): Quem ganhou? Veja o placar do duelo pela Série A

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bahia e Botafogo retornaram aos gramados neste domingo (5) em duelo válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Estádio Nilton Santos foi o palco do triunfo do Tricolor de Aço, que bateu o Glorioso por 2 a 1. Everaldo e Ratão foram os autores dos gols do Bahia, enquanto Jeffinho descontou para o Botafogo.

Embalado, o Botafogo entrou em campo vindo de cinco vitórias consecutivas, sendo três pelo Brasileirão. O clube carioca começou a rodada na liderança da Série A, além de vir de triunfo diante do Vitória - rival do Bahia - pela Copa do Brasil, na última quinta-feira (2).

O Bahia que também vinha de uma boa sequência de jogos, também entrou em campo empolgado, visando alcançar a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Tricolor de Aço bateu o Grêmio - pela Série A - e o Criciúma - pela Copa do Brasil - nos últimos confrontos.

Resultado de Botafogo x Bahia hoje

O Bahia acabou abrindo o placar aos 47 do primeiro tempo, após árbitro marcar pênalti por um toque da bola no braço de Hugo, do Botafogo. Everaldo bateu alto, no canto esquerdo do goleiro John, para fazer o primeiro gol do Tricolor.

Aos 17 do segundo tempo, foi a vez do Botafogo balançar as redes. Jeffinho aproveitou a sobra da bola, após chute errado de Marlon Freitas, e deixou tudo igual no placar.



O Tricolor de Aço voltou a liderar o placar após Carlos De Pena dar belo passe para Rafael Ratão, que recebeu de cara para o gol, driblou John e balançou as redes para o Bahia, aos 40 minutos do segundo tempo. O Bahia venceu a partida por 2 a 1.

Próxima partida

O Botafogo retorna ao Nilton Santos na próxima quarta-feira (8), em duelo diante do LDU pela quarta rodada da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30, horário de Brasília.

Já o Bahia terá uma semana cheia de preparação, já que só retorna aos gramados no próximo domingo (12), diante do Red Bull Bragantino pela 6ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.