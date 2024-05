Resultado do jogo do Palmeiras hoje (05): Veja o placar de Cuiabá x Palmeiras na Série A

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cuiabá x Palmeiras foi válido pela 5ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras visitou o Cuiabá, neste domingo (5), e conquistou mais uma vitória em duelo válido pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT, a partida terminou 2 a 0 para o Verdão, com gols de Lázaro e Estevão.

Vindo de vitória apertada por 2 a 1, contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil, o Palmeiras retornou aos gramados do Brasileirão buscando se consolidar na tabela. Antes do duelo desta noite, o Verdão somava uma vitória, uma derrota e dois empates.

Já o Cuiabá, que ocupa a lanterna da Série A, entrou em campo buscando pontuar pela primeira vez na temporada. Foram três derrotas consecutivas na competição nacional. A equipe matogrossense está com uma rodada jogada a menos.

Resultado de Cuiabá x Palmeiras hoje (5)

O Palmeiras abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo. O jovem atacante Lázaro recebeu boa bola de Luis Guilherme para balançar as redes para o Verdão. Já aos 25 minutos do segundo tempo, Estevão ampliou o placar após cobrança de pênalti. O placar da partida terminou 2 a 0 para o Palmeiras.

Próximos jogos

O Palmeiras vai até o Uruguai para encarar o Liverpool-URU, na próxima quinta-feira (9), em duelo válido pela 4ª rodada da Libertadores. A bola rola a partir das 19h, horário de Brasília.

Já o Cuiabá retorna à Arena Pantanal para encarar o Metropolitanos na quarta-feira (8), pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana, com a bola rolando às 21h (de Brasília).