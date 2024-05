Com Sport em alta, Mariano Soso prega cautela na Série B

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sport está invicto na Série B do Campeonato Brasileiro com três vitórias

O Sport começou a Série B do Campeonato Brasileiro em alta. Foram três jogos e três vitórias com atuações convincentes. Apesar do início animador, o técnico Mariano Soso pregou cautela com o desempenho do Leão na competição. Depois da vitória sobre o Coritiba, ele frisou que a equipe precisa solidificar a postura defensiva e ofensiva.



"O nosso modelo de jogo está continuamente em evolução, em desenvolvimento, mas temos que solidificar. Tivemos uma amostra de personalidade e de organização enquanto a construção de jogo e de organização defensiva, diante de um adversário que respeito muito pela qualidade dos jogadores", afirmou Soso.

"A equipe jogou depois de um jogo de alta intensidade, como foi contra o Atlético-MG. Tivemos um tempo curto para se preparar, foi uma preparação teórica. Foi uma vitória importante, pela condição do adversário, um adversário direto pelo objetivo da Série A. A caminhada é longa, mas está dando certo, completou o técnico rubro-negro.

O próximo jogo do Sport acontece neste sábado (11). Às 17h (de Brasília), o Leão recebe o Brusque, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em paralelo, o Leão ainda disputa a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. Enquanto no Nordestão possui status de favorito, no torneio nacional a situação ficou complicada.

No Regional, disputa a semifinal em jogo único contra o Fortaleza, às 18h (de Brasília), no dia 26 de maio (domingo), na Arena de Pernambuco, com transmissão da TV Jornal/SBT.

Na Copa do Brasil, encara o Atlético-MG, no dia 22 de maio (quarta-feira), às 19h (de Brasília), na partida de volta da terceira fase. No jogo de ida, perdeu por 2x0 para o Galo.