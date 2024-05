Náutico: Lesionados, atacantes Paulo Sérgio e Cléo Silva viram dúvidas para próximo jogo do Timbu na Série C

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Náutico comunicou nesta terça-feira (07/05), que os atletas Paulo Sérgio e Cléo Silva tiveram lesões musculares detectadas e são dúvidas para o próximo jogo do time na Série C. Os jogadores estão trabalhando em conjunto com à fisioterapia e passarão por uma reavaliação.

Principal nome do ataque alvirrubro, o centroavante Paulo Sérgio teve uma lesão na musculatura abdominal constatada, enquanto Cléo Silva sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. O Náutico não deu prazo para os retornos dos jogadores, tornando-os dúvidas para o confronto contra a Ferroviária, no próximo domingo (12), no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Caso os atletas não estejam aptos para a partida, o técnico Mazola Júnior pode colocar os seguintes jogadores nas vagas: Bruno Mezenga e Leandro Barcia.

NÁUTICO tem PARTIDA ADIADA na SÉRIE C; ENTENDA



Com o adiamento da partida contra o Ypiranga-RS devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Timbu teve uma semana de preparação para o próximo jogo da terceira divisão do futebol brasileiro. A expectativa é que o tempo tenha sido proveitoso para Mazola implementar algumas de suas ideias no Timbu.

Jogos da Série C adiados?

Ciente de que a CBF pode tomar a decisão de adiar todos os jogos no Brasil por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, o Náutico aguardar a entidade máxima do futebol antes de emitir qualquer opinião sobre o assunto.

Segundo a vice-presidente Tatiana Roma, o assunto é complexo e exige muito estudo.

"O Náutico, neste momento, não só presta solidariedade aos clubes do Rio Grande do Sul, como ao povo gaúcho. Dito isso, eu acho que uma decisão dessa, de adiar o campeonato, é muito complexa. E ela tem que ser tomada pelas pessoas competentes para isso, que seria a CBF", ressaltou Tatiana Roma, Vice-presidente do Náutico, em entrevista à Rádio Jornal.

Nesta terça-feira (7), inclusive, a CBF suspendeu por 20 dias os jogos que envolvem os clubes gaúchos em todas as divisões nacionais. Vale lembrar que o duelo entre Náutico e Ypiranga, que estava marcado para acontecer no último sábado (4) já tinha sido adiado.

O Timbu não é impacto pela nova medida já que não enfrenta times gaúchos em 20 dias. Além do Ypiranga, o Rio Grande do Sul ainda conta com São José e Caxias como representantes na Série C do Campeonato Brasileiro.

Uma das preocupações do Náutico se dá pelo ponto de vista financeiro, já que muitos jogadores do elenco têm contrato até outubro deste ano. Ou seja, caso uma eventual paralisação aconteça, a diretoria teria que trabalhar na extensão contratual desses atletas.

"É óbvio que, falando friamente, há uma preocupação do ponto de vista financeiro... Se há um adiamento, esses contratos teriam que ser revistos", pontuou a vice-presidente do Náutico.

NÁUTICO: Timbu anuncia meio-campista do Avaí