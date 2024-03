Quando é o jogo do Flamengo na Libertadores? Veja data de Millionários x Flamengo

O Flamengo já sabe seus adversários da Fase de Grupos da Copa Libertadores da América. Após sorteio realizado na última segunda-feira (18), na sede da Conmebol, o Rubro-Negro acabou caindo no Grupo E, ao lado do Bolívar (BOL), Millonarios (COL) e Palestino (CHI).

A primeira partida do Flamengo será diante do Millonarios, lá na Colômbia. A equipe de Tite pode sofrer com a viagem, já que a estreia do Rubro-Negro acontece entre as finais do Campeonato Carioca. A partida acontece na cidade de Bogotá, no Estádio El Campí, a 2.625 metro acima do nível do mar.

Quando é o jogo do Flamengo na Libertadores?

Ainda sem o calendário detalhado publicado, Millonarios x Flamengo está previsto para acontecer na semana dos dias 2, 3 e 4 de abril.

O fator preocupante é a distância do Rio de Janeiro para Bogotá. Isso porque a cidade colombiana está a 7.735 metros da capital fluminense. A final do Carioca, entre Flamengo e Nova Iguaçu, está marcada para o final de semana dos dias 30 e 31 de março e o final de semana dos dias 6 e 7 de abril.

Calendário de jogos da fase de grupos