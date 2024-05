Jogos de hoje (segunda, 29 de abril de 2024): saiba onde assistir ao vivo e horários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O futebol é uma paixão do torcedor brasileiro! Portanto, nada mais natural do que ter emissoras interessadas em transmitir as principais competições do esporte mais popular do mundo.

Abaixo, confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (29/04/24) do futebol no Brasil através de canais de televisão aberta, fechada e streaming.

O dia reserva partidas do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B e Série C, além da reta final de competições nacionais no continente europeu.

Brasileirão Série A 2024

20h – São Paulo x Palmeiras - Premiere



Brasileirão Série B 2024



19h30 – Mirassol x Ceará - SporTV e Premiere



Brasileirão Série C 2024

20h – São José-RS x Confiança - Zapping Sports



20h – Ferroviário x Aparecidense - Nosso Futebol (Youtube) e Dazn



La Liga 2023/24



16h – Barcelona x Valencia - Star+



La Liga 2023/24 - 2ª divisão

15h30 - Racing Ferrol x Mirandés - Star+

Série A 2023/24

14h45 – Genoa x Cagliari - Star+

Primeira Liga 2023/24

16h15 - Estrela da Amadora x Farense - Star+

EFL Championship 2023/24

16h - Preston x Leicester City - Star+

Primera Divisón (Campeonato Uruguaio)

15h - Racing x Fenix - Star+

20h - Peñarol x River Plate-URU - Star+

LigaPro (Campeonato Equatoriano)

21h - El Nacional x Delfín - Star+

Brasileirão Feminino 2024

15h - Flamengo x Santos - SporTV

Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20

20h30 - Brasil x Colômbia - SporTV2

