Jogos de hoje (sexta-feira, 03 de maio de 2024): onde assistir ao vivo e horários

O futebol é uma paixão do brasileiro. Portanto, nada mais natural do que diversas emissoras ansiarem exibir as principais competições do mundo para milhões de pessoas na TV ou internet.

Abaixo, confira os horários e onde assistir no Brasil aos jogos de hoje (03 de maio de 2024) de futebol ao vivo na televisão aberta, fechada ou streaming.

Brasileirão Série B

19h - Paysandu x Avaí - SporTV e Premiere

20h30 - Coritiba x Sport - SporTV e Premiere

Saudi Pro League

12h - Al Taawoun x Al-Hilal - BandSports e GOAT (YouTube)

- BandSports e GOAT (YouTube) 15h - Abha x Al Ittihad - BandSports

Neymar ainda se recupera de lesão e não joga pelo Al-Hilal - REPRODUÇÃO/AL-HILAL/TWITTER

Premier League 2023/24

16h - Luton Town x Everton - ESPN 4 e Star+



La Liga 2023/24

15h30 - Villarreal B x Levante -Star+ (2ª divisão)

16h - Getafe x Athletic Bilbao - ESPN3 e Star+



Bundelisga 2023/24

15h - Hoffenheim x RB Leipzig -SporTV, GOAT (YouTube) e Onefootball

Serie A TIM 2023/24

15h45 - Torino x Bologna - Star+

Ligue 1 2023/24

16h - Lens x Lorient - Star+

Süper Lig

14h - Besiktas x Rizespor - Star+

Primera Divisón Profesional

15h - Liverpool-URU x Peñarol - Star+

20h - Nacional x Racing-URU Star+

EFL League One

15h30 - Barnsley x Bolton - Star+

Copa da Ásia Sub-23

12h30 - Japão x Uzbequistão - Star+

VÍDEO: CPI irá investigar manipulação de jogos no Brasil