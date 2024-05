Transmissão de Ypiranga x Athletico-PR ao vivo com imagens grátis: Saiba onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela Copa do Brasil 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (01), a equipe do Ypiranga enfrenta o Athletico-PR, às 18h (horário de Brasília), no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul. O confronto é válido pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil.

O Canarinho Verde não é derrotado há oito jogos. A equipe do Ypiranga está um uma ótima fase, possuindo três vitórias seguidas, incluindo uma goleada sobre o Londrina no último domingo (28) e uma vitória contra o Porto Velho, na Copa do Brasil.

A equipe do Furacão chega para este confronto após um empate no placar de 1 a 1 contra o Juventude. O Athletico-PR atualmente se encontra na quarta posição da Série A do Campeonato Brasileiro e vem de uma sequência de 3 jogos sem perder.

Dados da partida



Data: 01 de maio de 2024;

01 de maio de 2024; Horário: 18h00 (horário de Brasília);

18h00 (horário de Brasília); Local: Colosso da Lagoa, em Erechim

Prováveis escalações

Ypiranga

Alexsander; Gedeílson, Windson, Fernando e William Gomes; Uchoa, Lucas Marques e Taddei; Jhonatan Ribeiro, Mateus Anderson e Zé Vitor

Athletico-PR

Bento; Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Felipinho, Erick e Canobbio; Cuello, Julimar (Christian) e Mastriani (Pablo).

Transmissão ao vivo com imagens grátis

A partida entre Ypiranga x Athletico-PR, válida pela terceira fase da Copa do Brasil, contará com transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming).

A Amazon Prime Video oferece 30 dias grátis para novos membros. CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS