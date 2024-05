Onde vai passar o jogo do Real Madrid contra o Cádiz? Saiba como assistir ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Real Madrid enfrenta o Cádiz neste sábado (04), pela 34ª rodada de La Liga. A bola rola às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu.



A equipe da capital espanhola lidera o torneio com 84 pontos (11 de vantagem para o vice-líder Barcelona). Como irão restar mais quatro rodadas, a vitória praticamente garante o título.

Do outro lado, o time da região da Andaluzia não vence há três partidas. Em 18º lugar, com 26 pontos, o risco de rebaixamento é iminente. No último jogo, empatou com o Mallorca.

ONDE ASSISTIR REAL MADRID X CÁDIZ AO VIVO ONLINE?

Real Madrid x Cádiz tem transmissão ao vivo e exclusivo do Star+. Para o Brasil, não vai passar na televisão (seja canal aberto ou por assinatura).

Para assistir, será necessário ter o streaming. A plataforma custa R$ 40,90/mês e R$ 329,90 por ano.

Ficha do jogo

Data: 04 de maio de 2024.



Hora: 11h15 (horário de Brasília).



Estádio: Santiago Bernabéu, Madri.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Real Madrid



Courtois; Carvajal, Éder Militao, Nacho Fernández e Fran García; Camavinga, Modric, Arda Guler, Brahim Díaz e Dani Ceballos; Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

Cádiz

Ledesma; Ousou, Fali, Chust e Luis Hernández; Michael Carcelén, Carlos Alcaraz, Álex Fernández e Navarro; Chris Ramos e Juanmi. Técnico: Mauricio Pellegrino.

ARBITRAGEM