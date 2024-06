Serra Negra, em Bezerros, também tem turismo de aventura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Buscada pela paz, tranquilidade e natureza, Serra Negra, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, a cerca de 110 km do Recife, também recebe visitantes que querem aliar tudo isso à adrenalina e esportes. Sim, o lugar oferece boas opções do chamado turismo de aventura, como a prática do rapel e passeios de quadriciclo. Ambas as atividades são realizadas nos principais pontos turísticos do local.

A linda Caverna do Deda, por exemplo, é o destino do passeio de quadriciclo oferecido pela Serra Quadri. A duração é de duas a três horas e pode ser feito pela manhã, a partir das 9h, ou tarde, às 14h, combinado com um por do sol espetacular.

Já o famoso Parque Ecológico de Serra, que conta com uma ótima opção de trilha para todas as idades é o local onde é realizado o rapel pela agência Bichos do Mato há mais de dez anos. No total são oferecidos oito pontos de rapel com diferentes graus de dificuldade e altura.

Um dos principais é o do Mirante da Carambola, onde é feito o rapel mais alto com aproximadamente quarenta metros de altura. A atividade é feita com todos os equipamentos de segurança e com a orientação de um instrutor capacitado.

Ou seja, ao visitar Serra Negra, uma dica é aproveitar a exuberante natureza do lugar com atividades que mostram os pontos turísticos sob novos ângulos e, claro, com uma boa dose de aventura.