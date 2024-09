Atacama: o deserto dos superlativos que você precisa conhecer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deserto mais seco do mundo surpreende com vários outros adjetivos e paisagens com lagoas, termas e vulcões que parecem de outro planeta

Não “apenas” o mais seco, mas também um dos mais belos, instigantes e surpreendentes desertos do mundo. Este é o Atacama. Uma região ao norte do Chile carregada de superlativos, com super paisagens para quem é muito ativo para percorrer tudo.

O superlativo nada mais é que um recurso linguístico para expressar o grau máximo de uma qualidade e embora seja mais conhecido pelo título de mais seco do planeta, o Deserto do Atacama oferece diversos outros atributos únicos e especiais. Todos dignos de honrarias.

Nos seus mais de 100 mil quilômetros, ele vai muito além do que espera de um cenário dominado exclusivamente por imensas dunas de areia. Vulcões, lagoas, gêiseres, termas, sítios arqueológicos...paisagens que parecem de outro planeta. Por falar em astros, entre os principais passeios estão dois relacionados a eles.

Um dos mais tradicionais é o Vale da Lua, famoso pelas paisagens que se assemelham à lunar e também pelas curiosas esculturas esculpidas pelo vento, como as Três Marias. Mas o que mais chama a atenção são as imensas dunas de areia.

O outro passeio ligado a planetas está relacionado à rara possibilidade de observá-los de um ponto de vista estratégico. O Atacama é conhecido como a capital mundial de observação astronômica pelo clima seco, céu limpo, altitude superior a 5.000 metros e distância de grandes centros urbanos. Os tours astronômicos combinam telescópicos e registros fotográficos espetaculares.

Como eu já disse, o Atacama surpreende não só pelo seco, mas também com o úmido. No local existem diversas lagoas para se visitar, sendo as principais as chamadas altiplânicas. O passeio passa pelas Miscanti e Miñiques que são belíssimas e formam um grande contraste com as paisagens desérticas.

O passeio das lagoas geralmente é combinado com a visitação à Piedras Rojas, também conhecido como Salar de Tarar ou Salar de Águas Calientes. O primeiro nome é mais simbólico pois já denuncia o diferencial das pedras avermelhadas que compõe um lindo visual para a caminhada com a lagoa ao fundo.

Por fim e não menos importante temos o providencial passeio das Termas de Puritama que no frio da região do Atacama oferecem um banho quentinho para aquecer a alma. Elas ficam no fim de um bonito vale e contam com 8 piscinas com temperaturas que variam de 28 a 35 graus.

*a Coluna Turismo de Valor fez todos os passeios com a Destino Chile, uma agência criada por uma recifense em Santiago, onde também oferece tours.