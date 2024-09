Mendoza: o tentador convite de umas das capitais mundiais do vinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A província argentina produz 80% do vinho do país e encanta os turistas com mais de 1200 bodegas e uma gastronomia de excelente padrão

Esteja logo ciente: é difícil resistir! Afinal, como não se sentir tentado a visitar uma das capitais mundiais do vinho com uma gastronomia requintada e charmosas paisagens bem aos pés da Cordilheira dos Andes? Nem se dê ao trabalho de lutar contra esse impulso porque Mendoza, na Argentina, realmente conquista você.

Atributos para isso não faltam. Mendoza é uma das maiores produtoras de vinho da América Latina, responsável por quase 80% da produção da Argentina, e possui mais de 1200 bodegas, muitas premiadíssimas mundialmente. Entre tantas varieades de uva, nenhuma é tão associada a uma região quanto a Malbec com Mendoza. Embora originária da França, foi justamente no solo argentino que ela conseguiu se reiventar e atingir toda a sua plenitude de diferentes maneiras.

São nada menos que 149 mil hectares de vinhedos e em torno de 150 bodegas abertas ao público com tours que envolvem degustação e gastronomia em três grandes regiões: Maipú, Luján de Cuyo e Vale do Uco. Diante de tanta variedade, a Coluna Turismo de Valor pediu indicações para a agência SunTrip Brasileiros em Mendoza, que como o próprio nome já revela é especializada em nos conduzir de forma diferenciada na cidade argentina.

“Para quem não conhece Mendoza é uma cidade que costeia os Andes, situada bem no centro da América do Sul que faz limite com a Patagônia. Temos turismo de enogastronomia, principalmente, mas também de aventura, de montanha e tem vários roteiros que a gente costuma combinar. Mendoza, de fato, é um lugar magnífico com paisagens lindas, uma excelente gastronomia. A gente apresenta a cidade do jeito que nós, brasileiros, gostamos”, afirmou o diretor da agência Maykon Barbosa.

Como a equipe de reportagem ficou apenas um dia e meio na cidade não deu para fazer os principais passeios (o ideal é permanecer no mínimo cinco dias inteiros para ao menos ter uma ideia do básico da região), mas no pouco tempo disponível deu para ficar com aquele gostinho de quero mais com os excelentes vinhos e roteiros. Nesse período visitamos as vinícolas Los Toneles, Casa Agostino, Finca Decero, cada uma com uma proposta diferente, mas em comum as ótimas degustações combinadas com uma culinária pra lá de especial.

Entre os muitos brasileiros encontrados nos passeios estiveram o Fernando de São Paulo que foi com sua esposa com quem é casado há 30 anos pela terceira vez em Mendoza, destacando o romantismo da viagem, e também um grupo de seis casais de Santa Catarina que por serem apreciadores da Malbec foram conhecer a capital desta uva e não se arrependeram. Não à toa que cada vez mais os brasileiros estão indo (e voltando), como prova do quão difícil é resistir a tentação citada no começo desta matéria.