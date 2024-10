6 dicas eficazes para não enjoar em alto mar durante passeios de barco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embarcar em um passeio de barco pode ser uma experiência incrível, mas para algumas pessoas, o enjôo em alto mar pode tornar a aventura desconfortável.

O mal-estar, causado pelo movimento do barco em relação ao oceano, é bastante comum, mas existem formas de preveni-lo ou atenuar seus sintomas.

Com algumas precauções simples, você pode aproveitar a viagem sem que o enjoo atrapalhe sua experiência.

Como o enjoo em alto mar afeta o corpo?

Imagem ilustrativa de uma mulher enjoada - Freepik/ benzoix

O enjôo em alto mar é causado por um desequilíbrio sensorial. Quando você está no barco, seus olhos, ouvidos e corpo recebem sinais diferentes sobre o movimento, o que pode confundir o cérebro.

Isso gera sintomas como tontura, náuseas e até vômitos. Embora possa ser comum, seguir algumas dicas práticas pode ajudar a evitar esse desconforto.

1. Coma coisas leves antes de embarcar

A alimentação tem um papel importante para evitar o enjoo. Antes do passeio, é indicado comer algo leve e evitar alimentos gordurosos ou pesados.

Frutas, torradas ou biscoitos secos podem ser boas opções para estabilizar o estômago.

Manter-se hidratado também é fundamental, por isso, beba água com moderação e evite bebidas alcoólicas, que podem agravar o mal-estar.

2. Tome remédios para prevenir o enjoo

Sim, muitos medicamentos de venda livre, como os antieméticos, são recomendados para prevenir o enjoo.

O ideal é tomá-los antes do embarque, seguindo as orientações do fabricante ou de um profissional de saúde.

Esses medicamentos podem reduzir a sensação de náusea, mas sempre é importante consultar um médico antes de usá-los, principalmente se você tiver condições de saúde preexistentes.

3. Como escolher o lugar certo no barco?

A escolha do local onde você se senta durante o passeio também pode influenciar a ocorrência do enjoo.

Ficar próximo ao centro do barco, onde o balanço é menos intenso, ajuda a minimizar os sintomas. Evite ficar na popa ou na proa, locais onde o movimento é mais perceptível.

Se possível, mantenha-se ao ar livre e com uma visão clara do horizonte, o que ajuda o cérebro a sincronizar os sentidos.

4. Evite ler ou mexer no celular durante o passeio

Manter o corpo relaxado e a mente ocupada pode ajudar a reduzir o mal-estar. Evite ler ou olhar fixamente para objetos dentro do barco, pois isso pode piorar os sintomas.

Se possível, fique de pé e olhe para o horizonte, o que ajuda a estabilizar o equilíbrio. Respirar profundamente e de forma controlada também pode ser útil para aliviar a náusea.

5. Produtos naturais podem ajudar

Existem alguns remédios naturais que muitas pessoas utilizam para prevenir o enjoo. O gengibre, por exemplo, é conhecido por suas propriedades antieméticas.

Consumir balas ou cápsulas de gengibre antes do passeio pode ajudar a evitar a náusea.

Além disso, usar pulseiras de acupressão, que pressionam pontos específicos no pulso, pode ser uma alternativa para quem prefere métodos naturais.

6. Evite olhar para o mar

Evitar olhar diretamente para o mar agitado e manter-se em um local ventilado são outras boas práticas para quem deseja evitar o enjoo.

Se você começar a se sentir mal, deitar-se pode aliviar a tontura, permitindo que o corpo se acostume ao movimento.