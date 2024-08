Por que o protetor solar é essencial na praia e no dia a dia?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O uso de protetor solar é amplamente recomendado por profissionais da saúde, mas muitas pessoas ainda o utilizam apenas quando vão à praia ou expõem-se ao sol por longos períodos.

No entanto, sua aplicação regular é essencial para proteger a pele, não só em ambientes de lazer, mas também no dia a dia.

Entender os benefícios e a importância de adotar esse cuidado como parte da rotina diária pode prevenir uma série de problemas de saúde e contribuir para o bem-estar a longo prazo.

Benefícios do protetor solar

A exposição ao sol na praia costuma ser intensa e prolongada, o que aumenta o risco de queimaduras solares, envelhecimento precoce da pele e até mesmo câncer de pele.

Segundo o Portal Drauzio Varella, o protetor solar atua como uma barreira contra os raios ultravioleta (UV), que são responsáveis por esses danos.

Além de prevenir queimaduras, ele também ajuda a manter a pele hidratada e evita a descamação, comum após longas horas sob o sol.

Para garantir uma proteção eficaz, de acordo com a BBC, é fundamental aplicar o produto corretamente, cobrindo todas as áreas expostas, e reaplicá-lo a cada duas horas ou após o contato com a água.

Mesmo em dias nublados, os raios UV podem penetrar na pele, tornando o uso do protetor solar indispensável.

Por que usar protetor solar no dia a dia?

Muitos acreditam que o protetor solar é necessário apenas durante atividades ao ar livre, mas a exposição aos raios UV ocorre diariamente, mesmo em ambientes urbanos e fechados.

Luzes artificiais, como lâmpadas fluorescentes, e a radiação emitida por telas de computadores e celulares também podem afetar a pele, segundo a Cleveland Clinic Health Essentials.

O uso diário do protetor solar minimiza esses impactos, reduzindo o risco de manchas, rugas e outros sinais de envelhecimento.

Adotar o protetor solar na rotina diária é um passo simples e eficaz para manter a saúde da pele a longo prazo.

Como escolher o protetor solar adequado?

A escolha do protetor solar deve ser feita com base no tipo de pele e nas necessidades individuais, de acordo com a Academia Americana de Dermatologia.

Pessoas com pele mais clara ou sensível devem optar por produtos com fator de proteção solar (FPS) mais alto, enquanto aquelas com pele mais escura podem utilizar FPS mais baixos.

É importante também verificar se o produto oferece proteção contra os raios UVA e UVB e se é resistente à água.

Fora isso, ainda devem ser considerados fatores como tipos de pele, se é acneica ou não, e ainda se é madura, sensível, mista ou oleosa.