Cabanga Iate Clube promove evento com prefeitos para reforçar potencial turístico do litoral norte de Pernambuco

Com subsede em Maria Farinha, o Cabanga vai apresentar ações que vem desenvolvendo ao longo dos anos e projeto de intervenção na Coroa do Avião

Com presença confirmada dos prefeitos das cidades de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana, Itamaracá, Igarassu e Itapissuma, o Instituto Cabanga de Responsabilidade Social promove, nesta quarta-feira (29), a partir das 9h, o Conexão Litoral Norte. O evento busca evidenciar todo o potencial econômico e turístico náutico da região, sendo realizado na subsede do Cabanga Iate Clube de Pernambuco, em Maria Farinha, Paulista.

Com a sede no Recife e a subsede em Maria Farinha, o Cabanga vai apresentar as ações que vem desenvolvendo ao longo dos seus 77 anos para o fomento do turismo náutico, gerando receita para o Estado. Vale lembrar que o clube organiza a Regata Internacional Recife Fernando de Noronha (Refeno), considerada a Maior Regata Oceânica da América Latina. Também será apresentado o calendário de eventos na subsede, movimentando diretamente o Litoral Norte.

Inclusive, nesta semana, o Cabanga está organizando na raia de Maria Farinha, o 75º Campeonato Brasileiro da Classe Snipe. Velejadores de 11 estados do Brasil disputam a competição, que tem a chancela da Confederação Brasileira de Vela (CBVela).

“O Conexão Litoral Norte vem com o intuito de reunir prefeitos e autoridades do Litoral Norte de Pernambuco para despertar a importância da implementação de políticas de investimento na economia e turismo náutico, mostrando todo o potencial de benefício para a região. Vamos aproveitar para assinar o Termo de Compromisso e Cooperação Técnica do Cabanga Iate Clube de Pernambuco e do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social com a Instância de Governança da Costa Náutica Coroa do Avião e as prefeituras”, enfatizou o Comodoro do Cabanga, Altair Júnior.

Pelo Cabanga, vão estar presentes o Comodoro Altair Júnior; o Vice-Comodoro Mário Jácome; o Vice-presidente do Conselho Deliberativo Ruy Rattacaso; o Vice-presidente do Instituto Cabanga de Responsabilidade Social Halim Nagem; o Diretor de Vela Oceânica e da Regata Internacional Recife/Fernando de Noronha (Refeno) Walter Neukranz; e o conselheiro e Diretor de Pesca do Cabanga Jerry Nery.

COROA DO AVIÃO

Também será apresentado o novo projeto de intervenção na Ilhota Coroa do Avião, iniciativa estratégica para o desenvolvimento sustentável e turístico do Litoral Norte. Já o Secretário de Turismo de Cabedelo (PB), Haenel Farias Costa, vai explanar sobre o impulsionamento do turismo náutico do Nordeste, usando como exemplo o famoso “Pôr do Sol da Praia do Jacaré”, em Cabedelo (PB).

PREFEITOS E PRESENÇAS CONFIRMADAS

Prefeitos de sete municípios confirmaram presença: Mirella Almeida (Olinda), Ramos Santana (Paulista), Flavio Gadelha (Abreu e Lima), Eduardo Batista (Goiana), Júnior de Irmã Teca (Itapissuma), Paulo Galvão (Itamaracá) e Elcione Ramos (Igarassu e vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para tratar de assuntos referente às cidades litorâneas). Representando a Marinha do Brasil, o Comandante Tojal, da Capitania dos Portos de Pernambuco.

Pela Instância de Governança da Costa Náutica Coroa do Avião, a presidente Ana Alves. Também vão participar do evento o presidente da Empetur, Eduardo Loyo; Ilza Galvão, Chefe de Gabinete da Secretaria de Turismo de Pernambuco; Luís Meireles Filho (Luizito), Comodoro do Iate Clube da Paraíba; além de Walter Diniz, Comodoro do Iate Clube de Itamaracá.

Várias instituições estão envolvidas, como a Secretaria de Esportes do Governo de Pernambuco, Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), Associação Brasileira de Agentes de Viagens em Pernambuco, Câmara de Dirigentes Logística do Litoral Norte e do Movimento Pró-Pernambuco (MPP) e Catamaran Tours.