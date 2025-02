Oferta para voos domésticos cresce 6,1% em Pernambuco, aponta ABEAR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para o período de folia, o Estado de Pernambuco vai ter quatro mil assentos adicionais ofertados na comparação com o Carnaval do ano de 2024

A oferta de assentos em voos domésticos cresceu 6,1% em Pernambuco no ano passado, passando de 5,8 milhões em 2023 para 6,1 milhões em 2024. De acordo com levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), o número de passageiros também aumentou 6%, subindo de 4,7 milhões (2023) para 5 milhões (2024).

As companhias AZUL, GOL, LATAM e VOEPASS estruturaram uma operação especial no período para atender o aumento de passageiros nos principais aeroportos. Haverá reforço nos serviços de balcão, sala de embarque, check-in, orientação para o uso de totens de autoatendimento, manuseio de bagagens e segurança, com incremento nos sistemas de Call Center, manutenção e centros de operações.

Para o período de folia, Pernambuco vai ter quatro mil assentos adicionais ofertados na comparação com o Carnaval do ano de 2024

Cargas

O ano de 2024 também registrou alta no volume de cargas transportadas no Estado, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. No total, foram movimentadas 35,1 mil toneladas em 2024, um aumento de 11,1% na comparação com 2023.