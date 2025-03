Latam começa a voar para Fernando de Noronha em 1º de maio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os voos de São Paulo (SP) para Fernando de Noronha (PE) da Latam começam no 1º de maio deste ano. As passagens aéreas para a primeira operação da companhia na ilha já estão disponíveis em latam.com e demais canais. A rota inédita da Latam é um esforço conjunto da companhia com o Governo de Pernambuco para aumentar a conectividade do Estado e contará com um voo diário de 3h50 de duração a partir do aeroporto de Guarulhos.

A rota será operada com aeronaves Airbus A319 (capacidade para 126 passageiros em cabine Economy e 12 passageiros em cabine Premium Economy). Decolará de Guarulhos às 7h40 (hora local) e de Fernando de Noronha às 13h15 (hora local).

“A Latam está aproximando o mundo de Fernando de Noronha porque investir em Pernambuco é investir no turismo do Brasil. Esse é mais um capítulo do nosso compromisso com o crescimento da aviação brasileira. Nenhuma outra empresa aérea investiu tanto neste país nos três últimos anos", analisa Jerome Cadier, CEO da Latam Brasil.

Atualmente, Guarulhos é o grande hub da Latam com todo o Brasil e outros países, com conexões para outros 49 aeroportos nacionais e 90 no exterior.

SUSTENTABILIDADE EM NORONHA

A Latam está comprometida com a Sustentabilidade das suas operações em Fernando de Noronha. Por isso, vai incorporar o destino brasileiro no seu Projeto Ilhas, que tem como objetivo recolher e dar a destinação correta no continente para todos os resíduos produzidos dentro das aeronaves e nas suas manutenções em solo nesses voos, priorizando fornecedores e parceiros que também adotam políticas sustentáveis. O Projeto Ilhas já foi implementado em outros 3 destinos insulares icônicos atendidos por voos da Latam na América do Sul: San Andrés (Colômbia), Galápagos (Equador) e Ilha de Páscoa (Chile).



Adicionalmente, a Latam está comprometida em priorizar a redução do uso de plásticos descartáveis nos voos para Fernando de Noronha, substituindo-os por alternativas reutilizáveis, biodegradáveis ou compostáveis sempre que possível.

Na chegada a Fernando de Noronha, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco e a Administração da Ilha, os passageiros da Latam receberão informações sobre as regras ambientais locais, incluindo restrições ao uso de plásticos e o descarte correto de resíduos, por meio de vídeos informativos e materiais educativos digitais (como QR codes). Nessas comunicações, a Latam também vai orientar os clientes sobre a importância da biodiversidade local, destacando espécies protegidas e a necessidade de respeito à fauna e flora.

MAIS AVIÕES, VOOS E ASSENTOS

Nos últimos dois anos, a frota da Latam no Brasil cresceu 13%. É esse o resultado do recebimento pela companhia de 25 novas aeronaves direto de fábrica desde janeiro de 2023. Para 2025, a companhia prevê um crescimento de até 8% na sua oferta doméstica de assentos (ASK*) no Brasil.

Já na operação internacional, em 2024, a Latam inaugurou as rotas Brasília-Santiago, Curitiba-Lima, Fortaleza-Santiago e Recife-Santiago. Em 2025, vai começar a operar a rota Fortaleza-Lisboa durante a alta temporada.