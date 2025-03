Iberia se prepara para volta de voo direto entre o Recife e Madri

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após a confirmação dos voos diretos para Buenos Aires, pela companhia low cost (baixo custo) JetSmart, os pernambucanos se preparam, agora, para uma nova opção de voo direto para Madri, na Espanha, de forma sazonal. No sistema de consulta de voos programados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) já consta a previsão de voos entre Recife e Madri a serem operados pela companhia Iberia, entre 13 de dezembro de 2025 e o fim de fevereiro de 2026.

Na última semana, a Azul já antecipou as vendas para a mesma rota, a operar de forma regular, a partir de 10 de junho deste ano.

O registro do planejamento dos voos no sistema da Anac é mais um passo em direção à formalização da operação, que ainda precisa ser confirmada pela própria agência e o Ministério de Portos e Aeroportos. O titular da pasta, o pernambucano Silvio Costa Filho, já havia adiantado ainda no ano de 2024 a expectativa pela operação dos novos voos sazonais.

EXPECTATIVA POR NOVOS VOOS

"Estamos trabalhando para, a partir de 2025, levarmos mais duas rotas, um voo para Fortaleza e um voo para a cidade do Recife. Serão voos diretos da Iberia de Madri para esses destinos e será fundamental para o turismo de negócios e para o nosso turismo de lazer”, disse o ministro à época.

Conforme o sistema da Anac, para o Recife, há previsão de três voos semanais, no modelo de aeronave Airbus 350-900, com 348 assentos. A Iberia já operou a rota tanto a partir do Recife quanto da capital cearense, interrompendo os voos no ano de 2011, em meio a um cenário de crise mundial.