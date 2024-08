Identificados os 62 corpos das vítimas de acidente aéreo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os 62 corpos das vítimas da queda do avião da Voepass em Vinhedo, interior paulista, há uma semana, foram identificados e 41 foram liberados para as famílias. A informação foi divulgada ontem pela Polícia Técnico-Científica e pelo Instituto Médico-Legal (IML). As identificações foram concluídas na noite de quarta.

Segundo Claudinei Salomão, superintendente da Polícia Técnico-Científica do Estado, 40 corpos foram identificados por análise de impressões digitais. Oito Estados de origem das vítimas foram mobilizados para o levantamento dos dados. Até mesmo as duas crianças que estavam no voo já tinham Registro Geral (RG), o que facilitou a identificação.

As outras vítimas foram identificadas por exame odontológico, que comparou tomografias feitas em vida pelas vítimas (cedidas pelas famílias) e análises antropológicas, feitas com base em características fenotípicas, como por exemplo o peso da pessoa, altura, raça, se havia prótese de silicone, entre outras. "Não houve necessidade de fazer os exames genéticos, de DNA, que são exames mais caros e que levam mais tempo. Mas, se fosse necessário, para termos certeza das identidades, faríamos", afirmou Vladimir Alves dos Reis, diretor do IML.

Digitais

Grande parte dos cadáveres tem as mãos e digitais preservadas, pois estavam com as mãos entre os braços durante o incêndio que sucedeu a queda, que foi controlado rapidamente. "Isso aconteceu, provavelmente, porque a queda foi mais longa ou houve algum comando da tripulação. Não aconteceu na TAM (acidente de 2007, com 199 mortos), por exemplo, porque o avião estava pousando segundos antes do acidente."

Os trabalhos de perícia e identificação dos corpos começaram na noite de sexta. Do total de vítimas, 23 também foram identificadas com base em exames odontológicos.