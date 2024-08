Não haverá velório para Silvio Santos. Entenda o motivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a morte de Silvio Santos aos 93 anos neste sábado (17), a Família Abravanel publicou carta nas redes sociais e encaminhou à imprensa, pedindo a compreensão de todos sobre um dos últimos desejos do comunicador. Segundo a família, à medida em que foi envelhecendo, ele pediu que sua morte não fosse explorada, desejando ser lembrando pela alegria que proporcionou às pessoas. Em repeito a sua vontade, a família se referiu ao público com carinho, mas pediu a compreensão de todos sobre esse momento particular. Leia a carta na íntegra:



CARTA FAMÍLIA ABRAVANEL

Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo.

Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu.

Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer.

Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros.

Com muito carinho e respeito a todos vocês,

Família Abravanel