'Maior personalidade da história da TV brasileira': Figuras públicas, políticos e celebridades se despedem de Silvio Santos

A morte do empresário e apresentador Silvio Santos, neste sábado (17), teve grande repercussão entre figuras públicas de diversos setores, incluindo político, econômico e da comunicação, além de amigos e familiares. A causa da morte foi broncopneumonia em decorrência da h1n1. A família Abravanel publicou uma carta explicando será realizada uma cerimônia judaica, sem velório.

João Carlos Paes Mendonça, presidente do Sistema Jornal do Commércio de Comunicação (SJCC), destacou que o paulistano foi uma "referência brasileira para Comunicação, para os empresários e como cidadão".

"Pessoa de um carisma ímpar e de sensibilidade de quem construiu seu caminho com os próprios passos. Em um País de grandes carências e diferenças sociais, teve a capacidade de entrar na casa das pessoas, levando leveza e momentos de alegria. Seu nome ficará na história da TV brasileira", completou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou disse em nota que "Sílvio Santos foi a maior personalidade da história da televisão brasileira, e um dos grandes comunicadores do país". Veja mais notas de pesar:



Raul Gil, apresentador

"Recebi com muita tristeza a notícia de sua partida. Ao longo de toda a minha trajetória na televisão, você sempre esteve ao meu lado, oferecendo sua ajuda e seu suporte, como um verdadeiro irmão. Sua generosidade e preocupação genuína marcaram profundamente minha vida, e sou eternamente grato por tudo o que fez por mim".

Rodrigo Faro, apresentador

"O Brasil perde hoje um dos maiores nomes da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista. Descanse em paz Silvio. Meu abraço e meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda família SBT. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar! ".

Luciano Huck, apresentador

"Hoje é sábado, mas o domingo é que está de luto. Deixo aqui meu respeito, amizade e carinho à família. E aos fãs, prometo humildemente manter acesa a chama de todos os aprendizados deixados pelo homem que até hoje melhor soube conversar com o povo brasileiro."

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República

"Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil. Meus sentimentos à familiares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda."

Celso Portiolli, apresentador

"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande", disse.

"Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos."

Ratinho, apresentador

"Silvio Santos, ou melhor, Senor Abravanel, foi mais do que um patrão para mim. Ele foi um amigo, um mentor e uma inspiração. Um homem que, com seu carisma e talento, conquistou o Brasil e transformou a vida de muitos, inclusive a minha. Tive a honra de trabalhar ao lado dele e de aprender com seu exemplo de dedicação, humildade e amor pelo que fazia".

Arthur Lira, presidente da Câmara

"O Brasil perdeu hoje um dos maiores comunicadores da história da televisão. Minha solidariedade e orações à família e aos amigos de Silvio Santos neste momento tão triste. Sua trajetória pessoal, familiar e profissional é exemplo para todos os brasileiros."

Maisa Silva, apresentadora

"O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. "Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?" pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergarva coisas que as outras pessoas não viam. E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom né?".

Ana Maria Braga, apresentadora

"Ele tinha uma visão de 360 graus. Ele comandava tudo com toda maestria, ele conseguiu ter uma televisão própria, que não é pra qualquer um. E fez isso com o sorriso nos lábios o tempo inteiro".

Gilberto Gil

"Nossos domingos nunca mais serão os mesmos. Descanse em paz, Silvio Santos."