Gabarito do CNU: veja quando serão divulgados os resultados do ?Enem dos Concursos?

Os mais de 2,1 milhões de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como o "Enem dos Concursos", poderão conferir o gabarito oficial da prova a partir de terça-feira, 20, segundo o cronograma divulgado pelo Governo Federal.

Os "concurseiros" concorrem a 6.640 vagas em diversas áreas e níveis de conhecimento, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil.

Ainda que o gabarito oficial só seja divulgado nos próximos dias, os inscritos poderão acessar a partir das 20h deste domingo, 18, o caderno de provas, conforme divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, responsável pela organização da prova.

Tanto o caderno com as questões, quanto o gabarito estarão disponíveis na página oficial do CNU.

Dinâmica da prova

Pela manhã, os portões abriram às 7h30 (horário de Brasília) e foram fechados exatamente uma hora depois, às 8h30 da manhã. Os candidatos que optaram por fazer o exame na primeira parte do dia tiveram 2h30 para terminar a prova. Já quem vai fazer a prova na parte da tarde terá 3h30 para finalizá-la - os portões abrem às 13h neste domingo.

O exame foi realizado em 228 cidades do País.