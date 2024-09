Alerta é emitido no DF para qualidade do ar; instituto classifica como "situação delicada"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta segunda-feira (26), o Instituto Brasília Ambiental, responsável por monitorar o ar no Distrito Federal, emitiu um alerta para a qualidade do ar na capital federal. O instituto classificou a situação como "delicada".

Os dados foram coletados no domingo (25) na estação automática localizada na Fercal, a cerca de 24 quilômetros do centro de Brasília.

O instituto confirmou que os dados coletados colocam o Índice da Qualidade do Ar (IQA) como ruim para material particulado, que pode ser constituído por poeira, fumaça ou fuligem.

Por volta das 19h, de acordo com os dados do instituto, o IQA chegou a péssimo, até as 3h da segunda-feira. "As últimas medidas da estação mostram que houve uma pequena melhora no indicativo, mas a qualidade do ar ainda está muito ruim", destacou o instituto.

Ainda de acordo com o instituto, as condições meteorológicas não favoreceram a dispersão dos poluentes. A fumaça dos incêndios continua sendo levada para a região pelo vento sul. As informações são da Agência Brasil.