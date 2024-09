Anielle Franco se pronuncia sobre caso Silvio Almeida: "Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, se pronunciou sobre as denúncias de assédio de Silvio Almeida em suas redes sociais, nesta sexta-feira (6). No dia anterior, foram divulgadas informações pelo Portal Metrópoles que incluía a ministra como vítima de assédios praticados pelo agora ex-ministro de Direitos Humanos.

Em nota, Anielle destacou sua luta pelas mulheres negras e por uma sociedade mais justa, além de pedir respeito á sua privacidade. A ministra também destacou que a palavra da vítima não pode ser descredibilizada.

Anielle havia confirmado o assédio a ministros

Nesta sexta-feira (06), a ministra participou de reunião no Palácio do Planalto com outros ministros do Governo Lula, onde confirmou, segundo fontes do Portal UOL, os episódios de assédio.

A Polífica Federal (PF) já instaurou inquérito sobre o casopara o início das investigações. Lula já havia se pronunciado mais cedo sobre o caso, afirmando que "alguém que pratica assédio não pode ficar no governo".

E às 19h01 desta noite, a exoneração do ex-ministro Silvio Almeida foi publicada oficialmente.

Segundo os relatos feitos nas denúncias à organização Me Too Brasil, as supostas ações do ministro envolviam toque nas pernas da ministra, beijos inapropriados ao cumprimentá-la, além do uso de expressões com conteúdo sexual.

Confira a nota na íntegra:

"Hoje eu venho aqui como mulher negra, mãe de meninas, filha, irmã, além de Ministra de Estado da Igualdade Racial. Eu conheço na pele os desafios de acessar e permanecer em um espaço de poder para construir um país mais justo e desigual. Desde 2018, dedico minha vida para que todas as mulheres e pessoas negras possam estar em qualquer lugar sem serem interrompidas.

Não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi. Tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger, ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo de violência.

Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações, sempre que acionada. Sabemos o quanto mulheres e meninas sofrem todos os dias com assédios em seus trabalhos, nos transportes, nas escolas, dentro de casa. E posso afirmar até aqui, que o enfrentamento a toda e qualquer prática de violência é um compromisso permanente desde governo. Sigo firme nos passos que me trouxeram até aqui, confiante nos valores que me movem e minha missão de trabalhar por um Brasil justo e seguro para todas as pessoas", publicou Anielle por volta das 20h12 em suas redes sociais.