Após denúncias, professora afirma que também sofreu assédio sexual de Silvio Almeida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A professora Isabel Rodrigues, que concorre à vereança em Santo André (SP) pelo PSB, divulgou nesta sexta-feira (6) uma acusação grave contra o agora ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Em um vídeo postado nas redes sociais, a professora revelou ter sido vítima de assédio sexual por Almeida durante um almoço em 2019.

De acordo com a denúncia, o incidente ocorreu em um restaurante na Praça da República, em São Paulo, após um curso ministrado por Almeida.

Relato

No vídeo, a candidata relata com detalhes a forma como teria acontecido o assédio. Segundo ela, Silvio teria tocado sua região íntima sem conssentimento.

“Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito, eu do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Eu fiquei estarrecida, fiquei com vergonha das pessoas, porque é assim que as vítimas se sentem”, explicou Isabel.

Bastante emocionada, a professora justifica a exposição. "Se eu não prestar solidariedade à mim e às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando. Quando será? Que isso sirva de possibilidade para os homens para os homens respeitarem os nossos corpos", disse.

Caso Silvio Almeida

As denúncias contra Silvio Almeida foram realizadas pela Organização Me Too e divulgadas pelo Portal Metrópoles na quinta-feira (05).

De acordo com informações da reportagem, seriam pelo menos 14 vítimas, incluindo a ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, que se pronunciou nas redes sociais nesta noite.

A Polícia Federal já registrou a Notícia-Crime e instaurou o inquérito para investigações. O Governo Lula anunciou a exoneração de Silvio Almeida do cargo às 19h01 desta sexta-feira.