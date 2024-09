Inmet alerta para seca e calor intenso nos próximos três meses em várias regiões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Nordeste, os Estados do Piauí, Ceará e Bahia são os mais afetados pela previsão de chuvas muito abaixo da média. O calor intenso deve dominar

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê um período de seca intensa e temperaturas elevadas em diversas áreas do Brasil nos próximos três meses. De acordo com o Boletim Agroclimatológico, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste terão chuva abaixo da média, com calor extremo, o que deve aumentar o risco de queimadas e incêndios florestais.

No Norte, Estados como Amazonas, Pará e Tocantins devem sofrer com a escassez de chuvas. O leste do Amazonas e o sul do Pará, em particular, devem registrar temperaturas acima do normal, agravando as condições de seca e favorecendo incêndios. A expectativa de retorno das chuvas é mínima antes de novembro, quando os níveis de umidade no solo podem melhorar, mas ainda de forma limitada.

TEMPO NO NORDESTE

No Nordeste, os Estados do Piauí, Ceará e Bahia são os mais afetados pela previsão de chuvas muito abaixo da média. O calor intenso deve dominar o cenário, principalmente no Piauí e no oeste da Bahia, onde as altas temperaturas podem ultrapassar os 36ºC. O litoral de Estados como Alagoas e Sergipe pode ter melhores condições, com níveis de umidade estáveis até outubro, mas a situação também deve se deteriorar em novembro, com a redução das chuvas.

A Região Centro-Oeste, que já enfrenta seca desde maio, continuará com condições críticas, afetando especialmente Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As temperaturas serão elevadas, com níveis de umidade no solo muito baixos. A volta das chuvas é esperada apenas para outubro, mas de forma gradual. Em Mato Grosso, o plantio de grãos será diretamente impactado, com melhoria das condições climáticas somente em novembro.

No Sudeste, enquanto o sul de São Paulo pode ter chuvas acima da média, o norte do Estado e o oeste de Minas Gerais devem enfrentar temperaturas elevadas e umidade do solo baixa. No Sul, a situação é mais favorável, com chuvas acima da média previstas para o Paraná e o Rio Grande do Sul, mas há risco de geadas em áreas de maior altitude, principalmente em setembro.