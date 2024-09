Eclipse Lunar no Brasil: saiba quando vai acontecer e como assistir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um eclipse parcial da Lua vai acontecer na noite da próxima terça-feira (17) para quarta-feira (18) e poderá ser visto no Brasil.

Este é o segundo eclipse lunar do ano, de acordo com a gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (DICOP) do Observatório Nacional (ON), Josina Nascimento.

“Os eclipses da lua podem ocorrem com mais frequência 2 vezes por ano. Pode acontecer de forma mais rara que haja somente 1 eclipse da Lua em um ano ou 3 em 1 ano”, explica.

De acordo a especialista, o Sol, a Terra e a Lua Cheia estarão alinhados no eclipse lunar. “Como a sombra da Terra é bem grande em relação à Lua, quando a Lua entra na sombra da Terra, quem estiver vendo, vê a Lua eclipsada”, detalha.

Que horas vai ser o eclipse?

O fenômeno astronômico vai começar a partir das 21h41 do dia 17 de setembro, no horário de Brasília, e terminar à 1h47 da quarta, dia 18.

Portanto, o eclipse será visível para os locais onde é noite na hora do eclipse. A altura da Lua no céu vai variar de acordo com a localidade.

Confira os horários:

Início do eclipse penumbral às 21:41:07

Início do eclipse parcial às 23:12:58

Máximo do eclipse parcial às 23:44:18

Fim do eclipse parcial já no dia 18 às 00:15:38

Fim do eclipse penumbral no dia 18 às 01:47:27

Onde assistir o eclipse da lua?

O evento astronômico será transmitido pelo Observatório Nacional no canal do YouTube [veja abaixo]. Não é preciso nenhum instrumento específico ou cuidado especial para observar o eclipse lunar.

Eclipse solar

Alguns brasileiros também poderão acompanhar um eclipse solar em breve. O Sol, a Lua Nova e a Terra estarão alinhados no dia 2 de outubro.

“No caso do eclipse do Sol, a sombra da Lua projetada na Terra é pequena em relação à Terra e essa projeção faz um caminho sobre a Terra e só quem está neste caminho é que vai ver o eclipse”, explica Josina Nascimento.

O eclipse solar poderá ser visto na parte sul da região Centro-Oeste, na parte sul da região Sudeste e toda a Região Sul. O fenômeno será visível numa estreita faixa no oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e no extremo sul da América do Sul, nos países Chile e Argentina.

O horário do eclipse solar também vai depender do local, próximo ao pôr do sol. No Rio de Janeiro, por exemplo, o eclipse parcial começa às 17h01, com máximo às 17h42. Já em Porto Alegre, começa às 16h38, com máximo às 17h42.

É importante ressaltar que para acompanhar um eclipse solar, não se deve olhar diretamente para o Sol, nem com óculos escuros.

Apenas o filtro soldador 14, comprado em lojas de ferragens, ou óculos apropriados para observação do Sol são seguros para acompanhar o fenômeno. A falta de cuidados poderá provocar sérios problemas na visão, inclusive cegueira.