Vai ter horário de verão em 2024? Decisão deve acontecer nos próximos dias

O Governo Federal está avaliando a implementação do horário de verão como alternativa para economizar energia. Porém, os benefícios da medida ainda serão ponderados.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, uma decisão deve ser tomada nos próximos dez dias.

Se for adotada, a medida valeria ainda para 2024, não necessariamente em todo o verão.

O que é o horário de verão?

O horário de verão no Brasil era uma medida adotada para economizar energia elétrica durante os meses em que os dias eram mais longos, geralmente entre outubro e fevereiro.

A medida surgiu, no Brasil, pela primeira vez em 1931, durante o governo de Getúlio Vargas.

Durante esse período, os relógios eram adiantados em uma hora nas regiões que participavam da mudança, principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

A ideia era aproveitar ao máximo a luz natural, reduzindo o consumo de energia elétrica nas horas de maior demanda, especialmente no início da noite.

Revogação do horário de verão em 2019

No entanto, em 2019, o horário de verão foi suspenso pelo governo Jair Bolsonaro (PL) após estudos indicarem que a economia de energia gerada já não era significativa, devido às mudanças no padrão de consumo e à modernização do setor energético. Desde então, o Brasil não adota mais essa medida.

O ministro Silveira apontou o horário de verão como uma medida que contribui para a sustentabilidade energética e citou o Canadá como exemplo de outro país que adota o mecanismo.

Ele criticou a decisão do governo anterior: "Foi uma imensa irresponsabilidade sem nenhuma base científica. Consequentemente, em 2021, nós estivemos à beira do colapso energético no Brasil. Custou ao povo brasileiro um empréstimo de mais de R$ 5 bilhões para enfrentar a escassez híbrida. Naquela época, sobiu mais de 20% a conta de energia. Vivemos um período de negacionismo no Brasil em todos os sentidos".

ONS recomenda que a volta do horário de verão

De acordo com a Agência Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) recomendou nesta quinta-feira (19) a volta da adoção do horário de verão no país.

Entretanto, o governo federal ainda irá avaliar o cenário, antes de optar pela medida.

As declarações do ministro de Minas e Energia foram dadas após a reunião da ONS em que foi aprovado um indicativo de que é prudente adotar o horário de verão.

"Temos hoje uma política de planejamento do setor elétrico muito alicerçada na ciência e na busca do equilíbrio entre segurança energética e melhor tarifa para a população. E com base nisso, vamos analisar a situação", disse Silveira.

Ele ressaltou que, apesar da indicação da ONS, não há risco energético em 2024 graças ao planejamento adotado. Por isso, a adoção do horário de verão ainda será melhor avaliada.

No entanto, o ministro destacou que é preciso pensar a longo prazo, com o olhar em 2025 e 2026. Ele afirmou que ainda não está convencido e que é necessário serenidade para avaliar alternativas e conversar com os setores interessados, antes de avançar na discussão.

"Se fosse um indicativo que apontasse diretamente para risco energético, nós não teríamos nenhuma dúvida na adoção do horário de verão. Obviamente, dando prazo necessário ao planejamento dos diversos setores da economia e da sociedade. Mas eu ainda não me convenci da necessidade da medida.

Segundo o ministro, o horário de verão "demonstrou um grau de economicidade":

"Mas, considerando a tranquilidade de que não faltará energia no Brasil graças ao planejamento que nós implementamos, eu ainda creio que precisamos avaliar alternativas antes de adotar essa decisão. Porque ele mexe com a vida de todos os brasileiros", ponderou.