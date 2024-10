Naufrágio na Garganta do Diabo: Cinco pessoas resgatadas e duas permanecem desaparecidas em São Vicente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite de domingo, 29 de setembro, aconteceu um naufrágio na região de São Vicente, na Baixada Santista, litoral de São Paulo.

Uma embarcação com sete pessoas a bordo afundou nas perigosas águas da Garganta do Diabo, área famosa pelas fortes correntezas e atração de surfistas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas com vida, enquanto duas mulheres – Aline e Beatriz – permaneceram desaparecidas.

Acidente e resgate

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h18 por moradores de São Vicente, que avistaram o embarque afundando entre a Ilha Porchat e a Praia de Paranapuã, próxima à conhecida Garganta do Diabo.

As autoridades enviaram imediatamente três viaturas ao local para iniciar as buscas, e o Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) reforçou a operação com o envio de uma lancha.

A Marinha do Brasil também se envolveu na ocorrência, enviando uma embarcação para auxiliar nas operações de busca.

Nas duas primeiras horas após o naufrágio, cinco pessoas foram resgatadas e receberam atendimento médico.

Quatro delas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro Central de São Vicente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas já recebidas na manhã de segunda-feira.

A quinta pessoa resgatada comprou o atendimento médico.



A busca por Aline e Beatriz

Mesmo com o sucesso no resgate de cinco vítimas, as buscas de Aline e Beatriz, que se separaram do grupo durante o naufrágio, continuam.

De acordo com o relato dos sobreviventes, as duas mulheres se afastaram no momento em que o embarque afundou.

Ainda não se sabe se ambos estavam usando coletes salva-vidas, fator que pode ser crucial para o sucesso das operações de busca.

Nesta segunda-feira, 30 de setembro, as buscas foram retomadas com o apoio do efetivo da Estação de Bombeiros Guarda Vidas de São Vicente.

O Corpo de Bombeiros, junto com a Marinha, continua as buscas, mas as correntes fortes e as condições da região tornam a operação desafiadora.

Em nota oficial, a Marinha do Brasil confirmou que um inquérito administrativo foi aberto para investigar as causas do acidente e apurar responsabilidades.

Além disso, a Marinha ressaltou que, até o momento, não havia registro de poluição hídrica resultante do naufrágio do embarque.

Os registros de ocorrência também serão encaminhados à Polícia Civil, que deverá conduzir investigações mais aprofundadas.

Garganta do Diabo

A Garganta do Diabo é uma região famosa por suas fortes correntezas e ondas, o que atrai muitos surfistas em busca de desafios.

No entanto, essas mesmas condições tornam o local extremamente perigoso para a navegação, especialmente para embarcações de pequeno porte.

Historicamente, a área é cercada por lendas e relatos de naufrágios. Alguns historiadores apontam que, devido à presença de um canal profundo na região, uma área teria sido utilizada como passagem para as caravelas de Martim Afonso de Souza, o explorador português que fundou a Vila de São Vicente em 1532.

Esses relatos só aumentam o mistério e o temor que circundam o local, reforçando sua confiança como um dos pontos mais perigosos do litoral paulista.