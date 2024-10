Programa Pé de Meia: Caixa paga parcela do mês de setembro/2024; confira datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Econômica Federal liberou o pagamento da parcela de R$ 200, referente ao mês de setembro do Programa Pé-de-Meia, nesta segunda-feira (30).

O objetivo do programa é incentivar a permanência e a conclusão escolar dos estudantes do Ensino Médio, no Brasil.



O dinheiro é depositado em conta no aplicativo Caixa Tem, aberta automaticamente no nome do estudante. Veja as datas, a seguir.

Cronograma de pagamentos (de acordo com o mês de nascimento do estudante):

30 de setembro: nascidos em janeiro e fevereiro;



1º de outubro: nascidos em março e abril;



2 de outubro: nascidos em maio e junho;



3 de outubro: nascidos em julho e agosto;



4 de outubro: nascidos em setembro e outubro;



7 de outubro: nascidos em novembro e dezembro.

Como funciona o Programa Pé-de-Meia?

O Programa Pé-de-Meia, instituído pela Lei 14.818/2024, tem como objetivo incentivar a permanência e a conclusão escolar dos estudantes do Ensino Médio.

Dessa forma, ao comprovar matrícula e frequência, o estudante recebe o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado em qualquer momento.

No caso da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao comprovar matrícula, o estudante recebe incentivo de R$ 200, e incentivo mensal de R$ 225, pela frequência; ambos disponíveis para saque.

O beneficiário do Pé-de-Meia ainda recebe R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que só podem ser retirados da poupança após a formatura no ensino médio. Considerando as parcelas de incentivo, os depósitos anuais e o adicional de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.

Não é preciso se inscrever no Programa Pé-de-Meia, pois os sistemas de ensino estaduais, distritais e municipais e as instituições federais que ofertam o ensino médio, são os responsáveis por enviar as informações sobre os estudantes.

Quem tem direito ao programa?

Estudantes de 14 a 24 anos de baixa renda , matriculados no ensino médio regular das escolas da rede pública. Precisam fazer parte de famílias inscritas no Bolsa Família.

, matriculados no ensino médio regular das escolas da rede pública. Precisam fazer parte de famílias inscritas no Bolsa Família. Estudantes de 19 a 24 anos, de renda baixa, matriculados no Educação de Jovens e Adultos (EJA), Também precisam fazer parte de famílias inscritas no Bolsa Família.

Pagamento do Pé de Meia

Além do benefício mensal, o bônus anual de R$ 1.000 funciona como uma motivação extra para garantir que os alunos se mantenham comprometidos com os estudos.

E para quem faz o Enem ao final do ciclo, ainda é possível receber uma parcela adicional de R$ 200, reforçando a importância do exame na trajetória educacional.

Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Para consultar o calendário completo com as datas do programa, acesso o site do Ministério da Educação.