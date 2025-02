Calendário do Pé-de-Meia 2025 é divulgado; confira as datas de pagamento

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Pé-de-Meia, conhecido como poupança do ensino médio, atende alunos do ensino médio da rede pública, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O objetivo principal é reduzir a evasão escolar e promover a igualdade no acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho.

O programa é composto por diferentes modalidades de incentivos, distribuídos ao longo do ano letivo:

Incentivo-Matrícula: pagamento único de R$ 200, destinado aos estudantes matriculados no início do ano letivo. Para 2025, o pagamento ocorrerá entre 31 de março e 7 de abril.

pagamento único de R$ 200, destinado aos estudantes matriculados no início do ano letivo. Para 2025, o pagamento ocorrerá entre Incentivo-Frequência: total de R$ 1.600, dividido em nove parcelas mensais, condicionado à frequência mínima de 80% nas aulas. Confira as datas abaixo;

total de R$ 1.600, dividido em nove parcelas mensais, condicionado à frequência mínima de 80% nas aulas. Incentivo-Conclusão: valor de R$ 1.200, destinado aos alunos que concluírem o ensino médio e participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Calendário Pé-de-Meia 2025

1ª parcela: 23 a 30 de abril



2ª parcela: 26 de maio a 2 de junho



3ª parcela: 23 a 30 de junho



4ª parcela: 21 a 28 de julho



5ª parcela: 22 a 29 de setembro



6ª parcela: 20 a 27 de outubro



7ª parcela: 25 de novembro a 2 de dezembro



8ª parcela: 22 a 30 de dezembro



9ª parcela: 2 a 9 de fevereiro de 2026

Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O programa também contempla estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para esses alunos, o incentivo totaliza R$ 900, distribuído em quatro parcelas, com os seguintes cronogramas de pagamento:

1ª parcela: 23 a 30 de abril



2ª parcela: 26 de maio a 2 de junho



3ª parcela: 23 a 30 de junho



4ª parcela: 21 a 28 de julho

Pé-de-Meia

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) indicam que, entre 2019 e 2020, a taxa de evasão no ensino médio foi de 7,5%, representando cerca de 480 mil jovens que abandonaram os estudos.

O Pé-de-Meia, sgeundo o Ministério da Educação, busca oferecer condições para que os estudantes permaneçam na escola e concluam sua formação.

Espera-se que, com a implementação do programa, haja uma redução significativa nos índices de evasão escolar e uma maior inclusão desses jovens no ensino superior e no mercado de trabalho.

Receba notícias do Jornal do Commercio em tempo real



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />