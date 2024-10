Ministros Silvio Costa Filho e Paulo Pimenta comandam reabertura do Aeroporto Salgado Filho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Trabalho de recuperação contou com esforço coletivo do Governo Federal, companhias aéreas e Governo do Estado, após tragédia climática

Com cerca de 80% da capacidade operacional, o aeroporto Salgado Filho, principal hub do transporte aéreo da região Sul, retoma a operação de voos na próxima segunda-feira (21). A solenidade que marca a reabertura das atividades foi realizada na manhã de hoje pelos ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Comunicação Social, Paulo Pimenta. A retomada dos serviços acontece após mais de 160 dias desde que o estado atravessou um dos piores eventos climáticos registrados nas últimas décadas. O primeiro voo deve pousar no aeroporto por volta das 8h da manhã e tem como origem o terminal de Viracopos.

Durante sua fala, o ministro agradeceu o trabalho, a dedicação e o compromisso que todos tiveram na reconstrução do Rio Grande do Sul. “Esse ato de hoje tem um simbolismo muito grande, que é da unidade, da construção coletiva, mas o mais importante é o simbolismo da efetiva reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Eu vi muitas lutas que a Fraport enfrentou ao longo dessa caminhada e muito trabalho coletivo que foi feito ao longo desses últimos cinco meses ao lado do Governo Federal e do Governo do Estado”, destacou.

No primeiro dia de operação, entre pousos e decolagens, serão 71 voos, com a previsão de movimentação de 9 mil passageiros. O número de pessoas transportadas corresponde ao dobro do total operado diariamente na Base Aérea de Canoas, terminal militar aberto de forma emergencial que garantiu a chegada e saída de pessoas durante o período de fechamento do maior e mais movimentado complexo aeroportuário do Rio Grande do Sul.

Os primeiros voos chegarão dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além de Brasília. Até o final do mês, estão previstos ainda voos para Belo Horizonte e Curitiba. Já no próximo mês, a expectativa é que o terminal passe a operar mais de 122 voos diários, transportando cerca de 16 mil viajantes.

A retomada dos voos será realizada de forma gradual e cumprirá todos os critérios internacionais de segurança. Durante a primeira fase, as aeronaves utilizarão 1.730 metros de pista, o que torna o terminal apto a receber voos do mercado nacional. A fase seguinte ocorrerá após a conclusão do reparo de 1.400 metros da pista de pouso e decolagem, prevista para o mês de dezembro. Até lá, o terminal funcionará entre 8h e 22h.

Designado pelo presidente Lula para trabalhar na reconstrução do Rio Grande do Sul, o ministro Paulo Pimenta lembrou que muitos acreditavam que a reabertura do aeroporto se daria apenas em 2025. “Nós estamos reabrindo este aeroporto muito antes do que muitas pessoas imaginavam. O recomeço é a demonstração de que, com união, reconstrução, determinação e trabalho, não existe desafio que não possa ser superado. E o trabalho de reconstrução não fica por aqui”, indicou.

O retorno dos serviços no Salgado Filho foi possível graças ao esforço coletivo do Governo Federal em conjunto com a Fraport, concessionária responsável pela gestão do aeroporto, companhias aéreas brasileiras, governo local e órgãos públicos do estado. Em um grande compromisso com o povo brasileiro, em especial com o gaúcho, uma série de ações foram adotadas desde que o estado foi fortemente atingido pela catástrofe climática. Para garantir o acesso de trabalhadores e de familiares ao Rio Grande do Sul, o Ministério de Portos e Aeroportos criou uma malha aérea emergencial, com aumento de voos em cidades e regiões do estado.

Outra medida fundamental para viabilizar o uso do modal aéreo no estado foi autorizar a operação de voos comerciais na Base Aérea de Canoas, cidade gaúcha mais próxima da capital. Desde maio, o aeródromo militar recebe milhares de passageiros por dia, o que garantiu o reencontro de famílias que ficaram inacessíveis em decorrência das enchentes.

Retomada do turismo e a expansão comercial

Principal modal de transporte para os turistas que visitam o Rio Grande do Sul, a aviação civil comercial é um vetor fundamental de desenvolvimento econômico do estado. Com a reabertura do Salgado Filho, a procura por voos e a ocupação de hotéis nas cidades gaúchas devem dobrar. A previsão é que o setor de turismo passe a operar em sua capacidade máxima até o final do primeiro trimestre de 2025.

“Com a retomada dos voos a partir de segunda-feira, eu não tenho dúvida de que isso será fundamental para retomar e ativar efetivamente a economia do estado. Um estado que representa mais de 11 milhões de habitantes. Sabemos o que o aeroporto representa para o PIB do Rio Grande do Sul, para o turismo de negócios, para o turismo de lazer e para o escoamento do transporte de cargas. Com a retomada do aeroporto, nos próximos três meses, vamos ativar ainda mais a recuperação da economia”, lembrou Costa Filho.

Paulo Pimenta mencionou que a atividade econômica do estado do Rio Grande do Sul tem mostrado enorme vigor. Segundo ele, “a indústria gaúcha, desde julho, é a que voltou a crescer em índices superiores à média nacional. Nós vamos chegar ao mês de dezembro com o aeroporto funcionando, com o turismo bombando, com a economia crescendo, gerando empregos e mostrando que o Rio Grande e o Brasil estão no rumo certo”, concluiu.