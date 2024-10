Avião cai em Parnamirim: caça da FAB sofre acidente aéreo na Grande Natal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações de agências

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) caiu na tarde desta terça-feira (22), na região metropolitana de Natal. A aeronave do tipo caça F-5M caiu no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

A queda foi em local de mata e provocou um incêndio na vegetação.

De acordo com as primeiras informações, o piloto estaria sozinho e conseguiu se ejetar do avião. Ele foi levado para o Hospital da Aeronáutica e o estado de saúde é estável, segundo a TV Globo.

A queda aconteceu próximo à Base da Força Aérea de Parnamirim, segundo o Corpo de Bombeiros Militar, que enviou duas equipes para o local, para conter as chamas causadas pelo querosene da aeronave.



Treinamentos na região

Outros aviões foram vistos em treinamento na região, pouco antes da queda do F-5M. Um exercício operacional multinacional está previsto para acontecer entre o dias 3 e 15 de novembro, o Cruzex.

A aeronave que caiu fazia atividades relacionadas ao Cruzex.

Militares e aeronaves de países da América do Sul, América do Norte e Europa participam de simulações de guerra com modelos diversos de caças. Outros 14 países participarão com o Brasil.

Veja o momento da queda:

O que diz a FAB

Em nota enviada ao JC, a Força Aérea Brasileira relatou que a queda aconteceu num momento de treinamento, e que o caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) com o intuito de evitar outras ocorrências.

"Uma aeronave F-5M se acidentou em Natal (RN), durante um voo de treinamento. O militar, antes de realizar o procedimento de ejeção da aeronave com sucesso, direcionou-a para uma região desabitada, havendo sido resgatado por equipe de salvamento da FAB.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará o acidente a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram."